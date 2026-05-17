Eurovision 2026: Στο 83% η τηλεθέαση της ΕΡΤ την ώρα των βαθμολογιών

Η Τηλεθέαση για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 ήταν… εντυπωσιακή για την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα έκανε μέσο όρο 72,1% στο δυναμικό κοινό και 69% στο σύνολο.

Γενικό σύνολο: 69,6%

Η ώρα της ανακοίνωσης των βαθμολογιών τα νούμερα εκτινάχθηκαν άνω του 80%, και συγκεκριμένα έφτασαν το 83,6 στο δυναμικό κοινό.