Eurovision 2026: Πάτος ξανά για τη Βρετανία- Aποδοκιμασίες για το Ισραήλ

Όλο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις μετά την πρώτη νίκη της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τον μουσικό διαγωνισμό στην επετειακή 70ή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, ενώ η Βρετανία βρέθηκε ξανά στην τελευταία θέση, προκαλώντας νέο κύμα ειρωνικών σχολίων στα social media. Η βραδιά σημαδεύτηκε από πολιτικές εντάσεις, αποδοκιμασίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ, αποχωρήσεις χωρών και έντονες αντιδράσεις υπέρ της Παλαιστίνης, με αποτέλεσμα η φετινή Eurovision να θεωρείται μία από τις πιο διχαστικές των τελευταίων ετών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is such a revolutionary performance for Eurovision, if you ask me. Not even for a second I can take my eyes out of it - this is going to shape a lot of future Eurovision entries. <br><br>A CULTURAL RESET AND TRUELY A PIECE OF ART <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ESC2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ESC2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bulgaria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bulgaria</a> <a href="https://t.co/rWUf11pZzD">pic.twitter.com/rWUf11pZzD</a></p>— Kerem (@Krm_H67) <a href="https://twitter.com/Krm_H67/status/2055744207147397351?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Βουλγαρία νίκησε το Ισραήλ στο νήμα

Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση με την τραγουδίστρια Ντάνα και το ποπ τραγούδι «Bangaranga», συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς. Το Ισραήλ με τον Νοάμ Μπετάν τερμάτισε δεύτερο με 343 βαθμούς, ενώ τρίτη ήρθε η Ρουμανία με 296 βαθμούς. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς το Ισραήλ πέρασε προσωρινά στην κορυφή λίγο πριν την τελική ανατροπή υπέρ της Βουλγαρίας. Την ώρα που το Ισραήλ λάμβανε τους τελευταίους βαθμούς του ακούστηκαν αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα μέσα στο στάδιο. Κατάρρευση για τη Βρετανία με μόλις έναν βαθμό

Αντίθετα, η βρετανική συμμετοχή γνώρισε νέο διασυρμό. Το συγκρότημα Look Mum No Computer με το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei» συγκέντρωσε μόλις έναν βαθμό από τις κριτικές επιτροπές και μηδέν βαθμούς από το televoting. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Βρετανία δεν πήρε ούτε έναν βαθμό από το κοινό της Eurovision. Το αποτέλεσμα προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media, με χρήστες να γράφουν: «Η Βρετανία τελευταία ξανά. Ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν τα gimmicks και να επιστρέψουν στα κανονικά τραγούδια». Άλλοι σχολίασαν ειρωνικά πως «το να πάρει η Βρετανία έναν βαθμό αντί για μηδέν είναι ήδη βελτίωση».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The United Kingdom have finished in 25th place. <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://t.co/XFI1FSnu4H">pic.twitter.com/XFI1FSnu4H</a></p>— sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) <a href="https://twitter.com/superTV247/status/2055782071449117055?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Έκτη φορά στην ιστορία που η Βρετανία βγαίνει τελευταία

Η φετινή αποτυχία σηματοδότησε την έκτη φορά που η Βρετανία τερματίζει στην τελευταία θέση στη Eurovision. Είχαν προηγηθεί οι Jemini το 2003, ο Andy Abraham το 2008, ο Josh Dubovie το 2010 και ο James Newman το 2021, ο οποίος είχε πάρει το διαβόητο «nul points». Επίσης, οι Olly Alexander και Remember Monday είχαν λάβει μηδενικούς βαθμούς από το κοινό το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Viral το βίντεο με τη βρετανική αποστολή

Στα social media έγινε επίσης viral ένα βίντεο με τον Σαμ Μπάρτλ (Look Mum No Computer) να κάθεται μόνος του στον καναπέ των αποστολών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με χρήστες να σχολιάζουν πως η αποστολή του BBC και η βρετανική ομάδα το είχαν ουσιαστικά «αφήσει μόνο». Πολλοί ανέφεραν πως η αποστολή της Δανίας ήταν εκείνη που τελικά το «υιοθέτησε», σε μια στιγμή που προκάλεσε κύμα συμπάθειας προς τη βρετανική συμμετοχή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Appena visto questo video del tizio del Regno Unito lasciato da BBC e dalla sua delegazione solo soletto nel divano e "adottato" dalla Danimarca accanto e ora non voglio più che arrivi ultimo <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/escita?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#escita</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision2026</a> <a href="https://t.co/EjJ6H9KDoL">pic.twitter.com/EjJ6H9KDoL</a></p>— contechristino (@contechristino) <a href="https://twitter.com/contechristino/status/2055766734473142519?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκτός προσδοκιών Ελλάδα και Φινλανδία

Η φετινή Eurovision είχε και αρκετές ανατροπές στα προγνωστικά. Τα φαβορί των bookmakers, η Φινλανδία με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen, περιορίστηκαν στους 279 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto» συγκέντρωσε μόλις 220 βαθμούς και τερμάτισε στη 10η θέση. Η Αυστραλή Delta Goodrem, που επίσης θεωρούνταν φαβορί μετά τον ημιτελικό, κατέλαβε τελικά την τέταρτη θέση με 287 βαθμούς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">THE BEST 20 SECONDS IN EUROVISION HISTORY IF YOU ASK ME. <br><br> FINLAND, IT‘S TIME THAT YOU FINALLY WIN THE WHOLE THING!!<a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovision2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovision2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ESC2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ESC2026</a> <a href="https://t.co/Xcc5ziX9Nk">pic.twitter.com/Xcc5ziX9Nk</a></p>— Kerem (@Krm_H67) <a href="https://twitter.com/Krm_H67/status/2055750691096805687?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Eurovision σκιάστηκε από την κρίση γύρω από το Ισραήλ

Παρά το φετινό σύνθημα της Eurovision «United by Music», η διοργάνωση επισκιάστηκε από έντονες αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισλανδία αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό εξαιτίας της ισραηλινής συμμετοχής. Κατά την εμφάνιση του Νοάμ Μπετάν στον πρώτο ημιτελικό ακούστηκαν συνθήματα όπως «Free Palestine» και «stop the genocide», ενώ η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF επιβεβαίωσε ότι απομάκρυνε θεατές από το στάδιο. Έξω από τη Wiener Stadthalle πραγματοποιήθηκαν μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις, με διαδηλωτές να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «United by genocide».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">THE LOUDEST BOOING I’VE EVER HEARD IN EUROFUCKINGVISION.<br><br>THEY REALLY TRIED TO COVER THAT LOUD BOOING WITH SOME FAKE CHEERING LMAO, PATHETIC.<a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovisi%C3%B3n2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovisión2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/eurovision?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eurovision</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Eurovisi%C3%B3n2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Eurovisión2026</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ISRAEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ISRAEL</a> <a href="https://t.co/3enUWYUDH6">https://t.co/3enUWYUDH6</a> <a href="https://t.co/ZeCgna3tqm">pic.twitter.com/ZeCgna3tqm</a></p>— Felix #superwoke (@teapeachrose) <a href="https://twitter.com/teapeachrose/status/2055784952034435261?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>