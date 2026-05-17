Ιταλία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο έπεσε με 100 χλμ/ώρα πάνω σε πεζούς στη Μόντενα

Ο οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με ιταλικά μέσα κινούνταν με ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα, συνελήφθη λίγο αργότερα και αντιμετωπίζει πλέον τη βαριά κατηγορία της «strage» (σφαγής), που στην ιταλική νομοθεσία αφορά πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους ή μακελειό.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία , όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πεζούς σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της πόλης, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, σύμφωνα με τη Rai.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Otro ángulo del atentado en Módena, Italia. <a href="https://t.co/soJBwrYUPR">https://t.co/soJBwrYUPR</a> <a href="https://t.co/r0h3U2ZjXy">pic.twitter.com/r0h3U2ZjXy</a></p>— Dani Lerer (@danilerer) <a href="https://twitter.com/danilerer/status/2055727976340189315?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ποιος είναι ο δράστης

Οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη ως τον 31χρονο Σαλίμ Ελ Κουντρί, Ιταλό δεύτερης γενιάς μαροκινής καταγωγής, γεννημένο στο Μπέργκαμο και κάτοικο της επαρχίας της Μόντενα.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά άνεργος, ενώ ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για σχιζοειδείς διαταραχές.

Η νομάρχης της Μόντενα, Φαμπρίτσια Τριόλο, επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας είχε παρακολουθηθεί από υπηρεσίες ψυχικής υγείας μεταξύ 2022 και 2024.

Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε σε βιτρίνα

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μάσιμο Μετσέτι, ο οδηγός μπήκε με μεγάλη ταχύτητα σε έναν από τους βασικούς δρόμους της Μόντενα και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας πεζούς πριν καταλήξει πάνω στη βιτρίνα καταστήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για ανθρώπους που εκτοξεύθηκαν στον αέρα από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ενώ φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν αίματα στον δρόμο και το όχημα διαλυμένο.

Δύο άνθρωποι ακρωτηριάστηκαν

Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά μία 55χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο όχημα και τη βιτρίνα καταστήματος ρούχων.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Maggiore της Μπολόνια, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν και τα δύο της πόδια. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ακόμη ένα άτομο υπέστη ακρωτηριασμό κάτω άκρων μετά την παράσυρση.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε τρία νοσοκομεία

Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Maggiore της Μπολόνια:

μία 55χρονη γυναίκα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

ένας 52χρονος άνδρας με σοβαρά αλλά σταθερά τραύματα

Στο νοσοκομείο Baggiovara νοσηλεύονται:

μία 69χρονη γυναίκα σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση

μία 53χρονη γυναίκα με βαριά τραύματα

ένας 59χρονος άνδρας με τραύμα στον καρπό

Σύμφωνα με την Gazzetta di Modena, οι δύο γυναίκες που νοσηλεύονται σοβαρά στο Baggiovara είναι τουρίστριες από τη Γερμανία και την Πολωνία.

Άλλοι τρεις τραυματίες, ηλικίας 27, 47 και 71 ετών, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο της Μόντενα.

Βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και προσπάθησε να διαφύγει

Μετά τη σύγκρουση, ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας νέο πανικό στους περαστικούς.

Πολίτες επιχείρησαν να τον σταματήσουν πριν φτάσει η αστυνομία, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να τον αφοπλίσει.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από ιταλικά μέσα δείχνουν τη στιγμή που περαστικοί και αστυνομικοί καταδιώκουν και ακινητοποιούν τον 31χρονο λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της επίθεσης.