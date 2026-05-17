Eurovision: Τι σημαίνει τελικά αυτό το «Bangaranga»

Η Βουλγαρία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 αφού η τραγουδίστρια Dara «σάρωσε» με το τραγούδι Bangaranga.

Ο θρίαμβος της 27χρονης τραγουδίστριας είναι η πρώτη νίκη στην 70χρονη ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού για τη Βουλγαρία, η οποία συμμετείχε στη Eurovision μόλις το 2005 και δεν συμμετείχε στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις.

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι η λέξη Bangaranga συμβολίζει την ελευθερία, την ενέργεια και την αίσθηση του να αφήνεσαι τελείως στον εαυτό σου χωρίς φόβο. Σε συνέντευξή της στο BBC, η Dara ανέφερε: «Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα “ποια είναι η αξία σου;” και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στιλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει “δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ”»…

Το περιγράφει ως «ποπ μουσική με λαογραφικά στοιχεία», το Bangaranga είναι εμπνευσμένο αaπό τους kukeri, τους αρχαίους Βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές που διώχνουν τα κακά πνεύματα, το Bangaranga μάχεται τα σύγχρονα «δαιμόνια» μέσα μας.