Θανάσης Παπαδόπουλος στο συλλαλητήριο για τον Οδοντωτό: «Να μπει άμεσα τέλος στη σημερινή οδυνηρή παρένθεση»

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και για κανένα λόγο να ναρκοθετεί τη λειτουργία και το μέλλον του Οδοντωτού. Ο Οδοντωτός είναι η ιστορία και η ταυτότητα μας, είναι πνεύμονας ζωής για την ορεινή Αχαΐα».

«Ο Οδοντωτός δεν έκλεισε σε πολέμους, δεν έκλεισε σε Κατοχές, δεν σταμάτησε να λειτουργεί σε χρονιές μεγάλων οικονομικών κρίσεων, δεν ανέστειλε τα δρομολόγια του σε περιόδους πολύ δύσκολες για τον τόπο και την πατρίδα μας και τελικά έπαψε να συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Προσθέτοντας ότι «σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 64 μέρες απ’ την τελευταία φορά που το τρενάκι διέσχισε το Φαράγγι για ν’ ανέβει μέχρι τον Σταθμό Καλαβρύτων. Εξήντα τέσσερις μέρες που: Πρώτον, δεν έχουμε καμία απάντηση γιατί σταμάτησαν τα δρομολόγια. Δεν μάς έχει ενημερώσει κανείς -αν και το έχουμε ζητήσει εγγράφως- σε ποια σημεία είναι επικίνδυνη η γραμμή και σε ποιο βαθμό, ποιοι λόγοι την καθιστούν προβληματική και ανασφαλή και τελικά στη βάση ποιων επιστημονικών δεδομένων αποφασίστηκε να σταματήσει ο Οδοντωτός. Δεύτερον, κανείς δεν μπορεί να μάς απαντήσει πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα δρομολόγια. Κανείς δεν μπορεί να μάς δώσει ένα αυστηρά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Και τρίτον, εδώ και πολύ καιρό, κανείς δεν μάς απαντά στο πολύ απλό και πολύ αυτονόητο ερώτημα: Τι εμποδίζει τα όποια έργα βελτίωσης και ενίσχυσης της ασφάλειας στη γραμμή να γίνουν με τον Οδοντωτό σε λειτουργία;».

Σε άλλα σημεία της ομιλίας του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων είπε:

«Επί 130 χρόνια δεν υπήρξε ατύχημα στον Οδοντωτό. Δεν κινδύνευσε ποτέ κανένας επιβάτης. Δεν υπήρξε καμία απειλή που να δικαιολογεί την αιφνιδιαστική, αναιτιολόγητη, αστήρικτη και άδικη διακοπή των δρομολογίων που ανακοινώθηκε στις 12 Μαρτίου».

«Είμαστε εδώ διεκδικώντας να ξαναλειτουργήσει άμεσα η γραμμή, είμαστε εδώ για να ζητήσουμε να ξαναμπεί στις ράγες το τρένο μας και είμαστε εδώ για να ζητήσουμε τα όποια έργα θωράκισης, τα όποια έργα προστασίας της γραμμής να γίνουν με τον Οδοντωτό σε κανονική και πλήρη λειτουργία. Αυτός είναι η δική μας επιδίωξη».

«Όποιος νομίζει -για τον οποιοδήποτε λόγο- ότι θα συμβιβαστούμε με την ιδέα του κλειστού Οδοντωτού, είναι μακριά νυχτωμένος. Όποιοι πιστεύουν ότι θ’ αφήσουμε το θέμα να σέρνεται μεταξύ διαβουλεύσεων ή θα γίνεται επικοινωνιακό μπαλάκι, μάλλον δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα».

«Εμείς, δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Αυτό κάνουμε και σήμερα εδώ. Και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται και όσα χρειάζονται μέχρι να ξανανοίξει ο Οδοντωτός. Μέχρι να ξανασφυρίξει το τρένο μας, να ξαναζωντανέψει η γραμμή και η περιοχή μας και να μπει τέλος στη σημερινή οδυνηρή παρένθεση».