Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Πολυφωνικού Τραγουδιού

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και το ηπειρώτικο πολυφωνικό του σχήμα "Λαλούσιν Πολυφωνικά" προσκαλούν μέλη, πατραϊκό κοινό και κάθε φίλο της πεντατονίας σε μια ξεχωριστή βραδιά πολυφωνικού τραγουδιού, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, ώρα 8:00 μ.μ. (ακριβώς) στα σκαλιά της οδού Πατρέως, και η οποία είναι αφιερωμένη στον Ηπειρώτη Λογοτέχνη, Τάσο Πορφύρη (1931-2025).

Όσοι/όσες θα παρευρεθούν στην street art αυτή εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη δωρικότητα και τη λιτότητα του ξεχωριστού αυτού είδους τραγουδιού, τη συγκινησιακή δυναμική και την ιδιαίτερη δομή του, όπως, επίσης, να διαπιστώσουν την αξία της συλλογικής πειθαρχίας, παράλληλα, με τη σημασία του αυτοσχεδιασμού.

Στην εκδήλωση συμμετέχει και το Αλβανικό πολυφωνικό σχήμα "MALLII MERGIMTARIT".

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Χάιδας Αλέξανδρος, απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση αναφέρει: "Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς, μέσα από τις ποιοτικές εκδηλώσεις του ιστορικού Συλλόγου μας έχει συνδεθεί το πολυφωνικό τραγούδι στην Πάτρα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, με τον Πανηπειρωτικό. Επίσης, μπορούμε πλέον να μιλάμε πως ο Σύλλογος μας μέσω του πολυφωνικού του σχήματος "Λαλούσι Πολυφωνικά" καθιέρωσε τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας πολυφωνικού τραγουδιού στην Πάτρα, μια ημέρα που εορτάζεται κάθε έτος στις 14 Μαΐου. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, όλους και όλες να ζήσετε μια μοναδική πολυφωνική εμπειρία".