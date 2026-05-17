Πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα: Σε επιφυλακή με 7 drones για την αντιπυρική προστασία

Ενισχύεται ο μηχανισμός επιτήρησης για τη φετινή αντιπυρική περίοδο – Πώς τα drones θα συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών και στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων
Με επτά σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Συνολικά περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, επιτηρώντας δασικές εκτάσεις, περιαστικές περιοχές και ζώνες υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ανάπτυξης, με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς ακόμη και σε δύσβατες περιοχές.
Τα drones διαθέτουν θερμικές κάμερες, οπτικά συστήματα υψηλού zoom, GPS, laser αποστασιόμετρα και σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης τόσο την ημέρα όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο ρόλος τους στην έγκαιρη αναγγελία περιστατικών και στη γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέσω της θερμικής απεικόνισης μπορούν να εντοπίζουν ύποπτες εστίες θερμότητας πριν ακόμη η φωτιά λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).
Παράλληλα, οι επιχειρησιακές δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο θα έχουν άμεση πρόσβαση στην εικόνα μέσω tablets και smartphones, γεγονός που διευκολύνει τον συντονισμό και την καθοδήγηση των πυροσβεστικών μέσων στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, ενώ η Δυτική Ελλάδα θα διαθέτει επτά. Αντίστοιχα, 15 drones θα επιχειρούν στην Κεντρική Μακεδονία, οκτώ στην Πελοπόννησο και επτά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Την ίδια ώρα, το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά και τρεις ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με drones, οι οποίες θα βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα μετακίνησης όπου απαιτηθεί ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε πρόσφατα ότι το νέο επιχειρησιακό δόγμα βασίζεται στην επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και τη γρήγορη επέμβαση, τονίζοντας πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ξεκινά από τον περιορισμό των ενάρξεων και την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων.
Πώς λειτουργούν τα drones
Τα drones επιτηρούν δασικές και λοιπές περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Κατά τις νυχτερινές ώρες, όπως έγινε γνωστό από πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αξιοποιούν τη θερμική τους κάμερα, μέσω της οποίας η περιορισμένη ορατότητα αντικαθίσταται ουσιαστικά από τη θερμική απεικόνιση της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, κατά τις ίδιες πηγές, μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα θερμικές εστίες ή ύποπτες ενδείξεις καπνού και φωτιάς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. Η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων καθώς και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), προσφέροντας ζωντανή εικόνα υψηλής ευκρινείας αλλά και σε φορητές συσκευές tablets ή smartphones για τους επιχειρησιακούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν την ίδια εικόνα του πεδίου σε πραγματικό χρόνο. Όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά, συμβάλλουν μέσω του γρήγορου εντοπισμού της εστίας, ακόμη και στα πρώτα λεπτά εκδήλωσής της. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, στην άμεση καθοδήγηση των επιχειρησιακών δυνάμεων, καθώς οι εικόνες που μεταδίδουν είναι σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν συνεχή εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς.
Η δυνατότητα αυτή, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η εικόνα παρέχει άμεση επιχειρησιακή αντίληψη και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, την ίδια επιχειρησιακή εικόνα μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (tablet-κινητά) λαμβάνουν και οι επικεφαλής δυνάμεων στο πεδίο, ώστε να διαθέτουν συνολική εικόνα της πυρκαγιάς και όχι μόνο του σημείου όπου βρίσκονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, να προσαρμόζουν άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διάταξη των δυνάμεων .
Τα drones είναι υψηλής αντοχής και ενσωματώνουν δυο διαφορετικούς αισθητήρες (θερμικούς και οπτικούς) και εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI), δημιουργώντας, όπως τονίζουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, «έναν αδιάλειπτο μηχανισμό επιτήρησης, προσφέροντας την δυνατότητα οπτικής επιβεβαίωσης του συμβάντος από μεγάλες αποστάσεις, την αναγνώριση λεπτομερειών στο πεδίο (π.χ. τύπος βλάστησης, πρόσβαση οχημάτων), τον άμεσο εντοπισμό θερμικών ανωμαλιών πριν γίνουν ορατές με γυμνό μάτι, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας σε επιβαρυμένο από καπνούς περιβάλλον». Ταυτόχρονα με την χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζεται σε πραγματικό χρόνο οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες του συμβάντος.
Ο χειριστής του Drone, σκανάρει/σαρώνει την περιοχή ευθύνης του και σε περίπτωση που εντοπίσει θερμό ή καπνογόνο σημείο, με την χρήση δύο διαφορετικών αισθητήρων εστιάζει με οπτικό-θερμικό zoom στο σημείο ενδιαφέροντος και ενημερώνει το Πυροσβεστικό Σώμα, δίδοντας του, το ακριβές στίγμα του περιστατικού με γεωγραφικές συντεταγμένες του περιστατικού). Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, για την ταχύτατη διάχυση της κρίσιμης πληροφορίας εντός των κέντρων επιχειρήσεων, το σύστημά ενσωματώνει μια πρωτοποριακή λειτουργία άμεσου συναγερμού ("Panic Button"). Τη στιγμή που ο χειριστής του drone εντοπίσει μια εστία πυρκαγιάς, η ενεργοποίηση αυτού του κομβίου προκαλεί την ακαριαία αναδιάταξη του video wall. Η ζωντανή εικόνα από το αεροσκάφος που εντόπισε το συμβάν μεγεθύνεται αυτόματα (pop-up) και προβάλλεται στο κέντρο επιχειρήσεων.
Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα λαμβάνοντας εναέρια εικόνα και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, δύναται να αξιολογήσει ταχύτατα το περιστατικό, πριν την άφιξη των επιχειρησιακών μονάδων απόκρισης, ως προς την προτεραιότητα ανάπτυξης - διαχείρισης των επιχειρησιακών του δυνάμεων (επίγειων και εναέριων).
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η χρήση drones στη δασοπυρόσβεση έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια καθώς το 2024, αποτέλεσε την πρώτη χρονιά ευρείας επιχειρησιακής εφαρμογής τους, με τον αριθμό τους να ανέρχεται σε 40 ενώ το 2025 αυξήθηκαν σε 80.
