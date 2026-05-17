Πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα: Σε επιφυλακή με 7 drones για την αντιπυρική προστασία

Με επτά σύγχρονα drones ενισχύεται φέτος η αντιπυρική θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Συνολικά περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, επιτηρώντας δασικές εκτάσεις, περιαστικές περιοχές και ζώνες υψηλού κινδύνου. Στη Δυτική Ελλάδα έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ανάπτυξης, με στόχο την άμεση ανίχνευση καπνού ή φωτιάς ακόμη και σε δύσβατες περιοχές.

Τα drones διαθέτουν θερμικές κάμερες, οπτικά συστήματα υψηλού zoom, GPS, laser αποστασιόμετρα και σύγχρονα συστήματα τηλεμετρίας, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση των περιοχών ευθύνης τόσο την ημέρα όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται ο ρόλος τους στην έγκαιρη αναγγελία περιστατικών και στη γρήγορη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέσω της θερμικής απεικόνισης μπορούν να εντοπίζουν ύποπτες εστίες θερμότητας πριν ακόμη η φωτιά λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

Παράλληλα, οι επιχειρησιακές δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο θα έχουν άμεση πρόσβαση στην εικόνα μέσω tablets και smartphones, γεγονός που διευκολύνει τον συντονισμό και την καθοδήγηση των πυροσβεστικών μέσων στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, στην Αττική θα επιχειρούν 27 drones, ενώ η Δυτική Ελλάδα θα διαθέτει επτά. Αντίστοιχα, 15 drones θα επιχειρούν στην Κεντρική Μακεδονία, οκτώ στην Πελοπόννησο και επτά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Την ίδια ώρα, το Πυροσβεστικό Σώμα αποκτά και τρεις ειδικά διαμορφωμένες κινητές μονάδες επιτήρησης με drones, οι οποίες θα βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, με δυνατότητα μετακίνησης όπου απαιτηθεί ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε πρόσφατα ότι το νέο επιχειρησιακό δόγμα βασίζεται στην επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και τη γρήγορη επέμβαση, τονίζοντας πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ξεκινά από τον περιορισμό των ενάρξεων και την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων.

Πώς λειτουργούν τα drones

Τα drones επιτηρούν δασικές και λοιπές περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Κατά τις νυχτερινές ώρες, όπως έγινε γνωστό από πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αξιοποιούν τη θερμική τους κάμερα, μέσω της οποίας η περιορισμένη ορατότητα αντικαθίσταται ουσιαστικά από τη θερμική απεικόνιση της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, κατά τις ίδιες πηγές, μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα θερμικές εστίες ή ύποπτες ενδείξεις καπνού και φωτιάς ακόμη και σε δύσβατα σημεία. Η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων καθώς και στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), προσφέροντας ζωντανή εικόνα υψηλής ευκρινείας αλλά και σε φορητές συσκευές tablets ή smartphones για τους επιχειρησιακούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν την ίδια εικόνα του πεδίου σε πραγματικό χρόνο. Όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά, συμβάλλουν μέσω του γρήγορου εντοπισμού της εστίας, ακόμη και στα πρώτα λεπτά εκδήλωσής της. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος τους, όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, στην άμεση καθοδήγηση των επιχειρησιακών δυνάμεων, καθώς οι εικόνες που μεταδίδουν είναι σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν συνεχή εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς.





