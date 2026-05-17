ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί από τις 16 Μαΐου 2026 ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου.

Η διαγραφή του βουλευτή Χανίων ήρθε σε μία στιγμή που οι εσωκομματικές εντάσεις στην Κουμουνδούρου κορυφώνονται.

Ο Παύλος Πολάκης μένει εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι σε συναγερμό λόγω της επικείμενης παρουσίασης του κόμματος που θα δημιουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα προχωρήσει στη μεγάλη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου.

Αυτό που φέρεται να ενόχλησε ιδιαίτερα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο ήταν η φράση του Κρητικού βουλευτή σε ανάρτησή του στο Facebook: «Τι υπηρετείς με την αφωνία;», αφήνοντας αιχμές για τη στάση της ηγεσίας της Κουμουνδούρου.

Μέσα στην εβδομάδα ο Παύλος Πολάκης είχε αποστείλει SMS στον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας, αίτημα που συνδέεται με τις πιέσεις στελεχών προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στις συζητήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας «κόμματος Τσίπρα».

Από το περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν όλη την εβδομάδα ιδιαίτερα δραστήριος, τόσο για τη λειτουργία όσο και για την ενότητα του κόμματος, και δεν επρόκειτο να δεχθεί υπαινιγμούς για τις προθέσεις του.

Έτσι, χωρίς να συγκληθεί κάποιο κομματικό όργανο, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε προσωπικά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε λίγο αργότερα με νέα ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι «δεν διαγράφονται όσοι λειτουργούν ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, αλλά διαγράφεται ο ίδιος». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «είμαι και θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ».

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα απέναντι σε σενάρια περί αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή απορρόφησής του από νέο πολιτικό σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Παύλο Πολάκη εμφανίζονται αποφασισμένα να αντιδράσουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλώνοντας πως θα κρατήσουν «τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια».

Οι εξελίξεις που έφεραν τη διαγραφή Πολάκη

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο κορυφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, οδηγώντας τελικά στη διαγραφή του βουλευτή Χανίων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αρχή έγινε με δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook, στην οποία εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δημοσιεύματα και δημόσιες παρεμβάσεις γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.