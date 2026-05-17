Ρωσία: Ουκρανικά drones «χτύπησαν» τη Μόσχα – Τρεις νεκροί

Κατάρριψη δεκάδων drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα και την περιφέρειά της
Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου (17.05.2026) προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχειρίας με την Ουκρανία .
Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε συνολικά 74 drones. «Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.
Σημαντική επίθεση με drones που είχαν στόχο τη Μόσχα και την περιφέρειά της
Επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, στην οποία δεν υπάγεται διοικητικά η ρωσική πρωτεύουσα, «από τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν επίθεση drones», δήλωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μια γυναίκα σκοτώθηκε στην τοποθεσία Χίμκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας της Μόσχας, και δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε χωριό στην κοινότητα Μιτίστσι, στο βορειοανατολικό, ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια σπίτια υπέστησαν ζημιές και «υποδομές» δέχθηκαν επίθεση, προκαλώντας τον τραυματισμό 4 ανθρώπων.
Σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, στην πρωτεύουσα ένα πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, «κυρίως εργατών» σε ένα εργοτάξιο που βρίσκεται κοντά σε διυλιστήριο. «Η παραγωγή του διυλιστηρίου δεν διαταράχθηκε. Τρία κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.
Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μια την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μετά την εκπνοή της ισχύος εκεχειρίας τριών ημερών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με αφορμή τους εορτασμούς στη Ρωσία του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
