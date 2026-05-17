Ρωσία: Ουκρανικά drones «χτύπησαν» τη Μόσχα – Τρεις νεκροί

Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου (17.05.2026) προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχειρίας με την Ουκρανία .

Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε συνολικά 74 drones. «Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σημαντική επίθεση με drones που είχαν στόχο τη Μόσχα και την περιφέρειά της

Επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, στην οποία δεν υπάγεται διοικητικά η ρωσική πρωτεύουσα, «από τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν επίθεση drones», δήλωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.