Παντρεύτηκαν στην Πλάκα η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα

Παντρεύτηκαν η Αθηνά Οικονομάκου υ και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως ο μπασκετμπολίστας της είχε κάνει πρόταση γάμου δείχνοντας το μονόπετρο που της είχε χαρίσει με βίντεο στο Instagram κατά τη διάρκεια διακοπων τους, ωστόσο για καιρό απέφευγαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το μέρος και την ημέρα που θα γινόταν.

Η αναγγελία του γάμου τους κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου και σύμφωνα με αυτή: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».