Παντρεύτηκαν στην Πλάκα η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου υπό άκρα μυστικότητα
Παντρεύτηκαν η Αθηνά Οικονομάκου υ και ο Μπρούνο Τσερέλα.
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μία τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως ο μπασκετμπολίστας της είχε κάνει πρόταση γάμου δείχνοντας το μονόπετρο που της είχε χαρίσει με βίντεο στο Instagram κατά τη διάρκεια διακοπων τους, ωστόσο για καιρό απέφευγαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το μέρος και την ημέρα που θα γινόταν.
Η αναγγελία του γάμου τους κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου και σύμφωνα με αυτή: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».
Πριν από μερικές ημέρες, ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το πάρτι που θα κάνει το ζευγάρι για να γιορτάσει την ένωσή του, στην Πάρο.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το «Save the date» στάλθηκε αρχές του 2026 και σε αυτό υπήρχαν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη ημερομηνία και το pre wedding πάρτι που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα γίνει ένα beach party στην Πάρο και 27 Ιουνίου θα είναι το wedding party.
