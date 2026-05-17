ΠΟΥ: Παγκόσμιος συναγερμός για τον ιό Έμπολα μετά τους θανάτους σε Κονγκό και Ουγκάντα

«Καμπανάκι»χτυπά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς χαρακτηρίζει ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία τη νόσο Έμπολα που αποδίδεται στον ιό Μπουντιμπούγκιο.

Παρά το γεγονός ότι η νόσος Έμπολα έχει προκαλέσει συναγερμός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε νέα ανακοίνωση τονίζει ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε αυτή μιας πανδημίας.

Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού Έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η επιδημία είναι «εισαγόμενη» από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στις 14 Μαΐου, αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού.

Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπείγουσα συνάντηση με τις αρχές της ΛΔ του Κονγκό, την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τα ύποπτα κρούσματα εντοπίζονται στην βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι της χώρας, ενώ το στέλεχος Bundibugyo εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στην ομώνυμη περιοχή της δυτικής Ουγκάντα, με 131 κρούσματα και 42 θανάτους (ποσοστό θνησιμότητας 32%).

Οι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, γενικευμένο πόνο στο σώμα, αδυναμία, έμετο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αιμορραγία και μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά. Αρκετές περιπτώσεις επιδεινώθηκαν ραγδαία με μοιραία κατάληξη.

Η επιδημία επηρεάζει περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικές λειτουργικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων αστικών περιοχών με έντονες μετακινήσεις πληθυσμού που σχετίζονται με εξορυκτικές δραστηριότητες, ανασφάλεια και συχνές διασυνοριακές μετακινήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης.

Ο Έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος, παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή ΛΔ του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική.