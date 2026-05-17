Eurovision 2026: Η Βουλγαρία με τη Dara και το «Bangaranga» μεγάλη νικήτρια

Η Eurovision είναι ένα φαντασμαγορικό σόου που τα έχει όλα: Μουσική, χορό, μεγάλα ταλέντα, εκκεντρικά σόου, πολλές συγκινήσεις αλλά και μεγάλες ανατροπές. Το Σάββατο (16.05.2026) πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός για το 2026 στη Βιέννη, όπου μεγάλη νικήτρια αναδείχτηκε η Βουλγαρία, με την εκρηκτική Dara και το ξεσηκωτικό κομμάτι «Bangaranga». Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» τερμάτισε στη 10η θέση. Η ΕΡΤ1 μετέδωσε απευθείας από τη Βιέννη τον τελικό της Eurovision, όπου διαγωνίστηκε τόσο ο Akylas για την Ελλάδα όσο και η Antigoni Buxton για την Κύπρο η οποία κατέκτησε την 19η θέση. Η Βουλγαρία για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να πάρει την πρωτιά και να αφήσει πίσω της όλα τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού. Τα στοιχήματα και οι προβλέψεις μέχρι και λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού έδειχναν άλλες χώρες να «πρωταγωνιστούν», ωστόσο οι μεγάλες αντιφάσεις στις ψήφους των επιτροπών και του κοινού διαμόρφωσαν τελικά αλλιώς την κατάταξη. Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία πήγε εξαιρετικά και στις δύο ψηφοφορίες.

Αναλυτικότερα η Βουλγαρία κατέκτησε την 1η θέση, με 516 βαθμούς, το Ισραήλ τη 2η με 343 βαθμούς, η Ρουμανία την 3η με 296 βαθμούς, η Αυστραλία την 4η με 287 βαθμούς, η Ιταλία την 5η με 281 βαθμούς, η Φινλανδία, που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, την 6η με 279 βαθμούς, η Δανία την 7η με 243 βαθμούς, η Μολδαβία την 8η με 226 βαθμούς, η Ουκρανία την 9η με 221 βαθμούς και η Ελλάδα τη 10η με 220 βαθμούς.

Οι χώρες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ήταν οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

Η εντυπωσιακή έναρξη

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με ένα βίντεο του JJ που κέρδισε πέρσι τον διαγωνισμό. Έπειτα ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης, παρουσιάζοντας ένα μουσικό υπερθέαμα. Aκολούθησε η παρέλαση των σημαιών και ο Akylas αποθεώθηκε, κρατώντας τη γαλανόλευκη. Αμέσως μετά ο JJ τραγούδησε το νικητήριο τραγούδι της Αυστρίας πέρσι το «Wasted Love», ενώ η παρέλαση με τις σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό συνεχίστηκε.

Αφού ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος αγαπημένοι εκπρόσωποι χωρών στον διαγωνισμό, όπως οι Lordi, ανέβηκαν στη σκηνή και είπαν τραγούδια που δε θα περιμέναμε. Μετά από ένα ακόμα recap, το σόου συνεχίστηκε με αγαπημένους καλλιτέχνες και ξεσηκωτικά τραγούδια. Στη συνέχεια είδαμε ξανά ένα recap. Έπειτα στη σκηνή ανέβηκε ο Cesár Sampson. Ο διάσημος Αυστριακός καλλιτέχνης στη σκηνή της Eurovision, ερμήνευσε το τραγούδι «Vienna waits for you» και π αμέσως μετά προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο με τους 70 νικητές της Eurovision.

Η ώρα της βαθμολογίας

Έπειτα ήρθε η κρίσιμη στιγμή της ανακοίνωσης της βαθμολογίας των επιτροπών: Η Ελβετία έδωσε το 12 της στην Ουκρανία.

Η Μάλτα έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία.

Η Ουκρανία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.

Το Λουξεμβούργο έδωσε το 12 της στη Ρουμανία.

Η Βουλγαρία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.

Το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το 12 της στην Ιταλία.

Το Σαν Μαρίνο έδωσε 6 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Μάλτα.

Η Εσθονία έδωσε 3 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.

Το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Αυστραλία.

Η Αυστραλία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Βουλγαρία.

Προς το παρόν η Ελλάδα έχει 16 βαθμούς και πρώτη είναι η Βουλγαρία με 64.

Η Γερμανία έδωσε το 12 της στην Πολωνία.

Το Βέλγιο έδωσε το 12 της στην Πολωνία.

Η Πορτογαλία έδωσε το 12 της στην Αλβανία.

Η Σουηδία έδωσε 4 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.

Η Αλβανία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Ιταλία.

Η Κύπρος έδωσε την Ελλάδα το 12 της.

Η Γεωργία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Το Μαυροβούνιο έδωσε στην Ελλάδα 6 βαθμούς και το 12 της στη Σερβία.

Η Αρμενία έδωσε στην Ελλάδα 3 βαθμούς και το 12 της στην Αυστραλία.

Η Πολωνία έδωσε στην Ελλάδα 8 βαθμούς και το 12 της στο Ισραήλ.

Η 21η χώρα που ψήφισε ήταν η Ελλάδα και η Klavdia αανακοίνωσε ότι το 12 μας πήγε στην Κύπρο.

Η Ελλάδα έχει προς – το παρόν – 51 βαθμούς.

Η Τσεχία έδωσε το 12 της στη Δανία.

Η Δανία έδωσε το 12 της Βουλγαρία.

Η Γαλλία έδωσε το 12 της στη Νορβηγία.

Η Νορβηγία έδωσε το 12 της στη Δανία.

Η Ιταλία έδωσε το 12 της στο Βέλγιο.

Η Φινλανδία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Η Λετονία έδωσε 1 βαθμό στην Ελλάδα και το 12 της στην Τσεχία.

Η Σερβία έδωσε το 12 της στην Ελλάδα, που έχει πλέον 62 βαθμούς.

Η Μολδαβία έδωσε 8 στην Ελλάδα και το 12 της στην Πολωνία.

Η Κροατία έδωσε το 12 της στη Σερβία.

Η Λιθουανία έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία, που προηγείται.

Η Ρουμανία έδωσε το 12 της στην Αυστραλία.

Η Αυστραία έδωσε στην Ελλάδα 1 βαθμό και το 12 της στην Πολωνία.

