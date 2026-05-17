Eurovision 2026: Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με το «Bangaranga»- Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla

Η Dara από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας.

Στη δέκατη θέση του τελικού της φετινής Eurovision είναι η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», το οποίο συγκέντρωσε συνολικά 220 πόντους.

Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Bangaranga» και μάγεψε την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 516 Βαθμούς. Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Δεύτερο ήρθε το Ισραήλ με τον Νόαμ Μπέταν και το τραγούδι «Michelle», το οποίο συγκέντρωσε 343 πόντους. Τρίτη είναι η Ρουμανία με την Αλεξάντρα Καπιτανέσκου και το τραγούδι «Choke Me». Τέταρτη ήρθε η Αυστραλία με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το τραγούδι «Eclipse» και την πεντάδα συμπληρώνει η Ιταλία με τον Σαλ Ντε Βίντσι και το τραγούδι «Per sempre si».

Η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla» είναι στη 19η θέση.

Ο πίνακας με τις θέσεις και τους βαθμούς για τις 25 χώρες

Η Βουλγαρία βγήκε πρώτη στις επιτροπές και στο televoting

1.Βουλγαρία – 516

2.Ισραήλ – 343

3.Ρουμανία – 296

4.Αυστραλία – 287

5.Ιταλία – 281

6.Φινλανδία – 279

7.Δανία – 243

8.Μολδαβία – 226

9.Ουκρανία – 221

10.Ελλάδα – 220

11.Γαλλία – 158

12.Πολωνία – 150

13.Αλβανία – 145

14.Νορβηγία – 134

15.Κροατία – 124

16.Τσεχία – 113

17.Σερβία – 90

18.Μάλτα – 89

19.Κύπρος – 75

20.Σουηδία – 51

21.Βέλγιο – 36

22.Λιθουανία – 22

23.Γερμανία – 12

24.Αυστρία – 6

25.Ηνωμένο Βασίλειο -1