Eurovision 2026: Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια με το «Bangaranga»- Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla

Μεγάλη νικήτρια της Eurovision η Βουλγαρία με 516 συνολικά βαθμούς- Δεύτερο το Ισραήλ με 343
Η Dara από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας.
Στη δέκατη θέση του τελικού της φετινής Eurovision είναι η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», το οποίο συγκέντρωσε συνολικά 220 πόντους.
Η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε το τραγούδι «Bangaranga» και μάγεψε την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας 516 Βαθμούς. Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.
Δεύτερο ήρθε το Ισραήλ με τον Νόαμ Μπέταν και το τραγούδι «Michelle», το οποίο συγκέντρωσε 343 πόντους. Τρίτη είναι η Ρουμανία με την Αλεξάντρα Καπιτανέσκου και το τραγούδι «Choke Me». Τέταρτη ήρθε η Αυστραλία με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το τραγούδι «Eclipse» και την πεντάδα συμπληρώνει η Ιταλία με τον Σαλ Ντε Βίντσι και το τραγούδι «Per sempre si».
Η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το «Jalla» είναι στη 19η θέση.
Ο πίνακας με τις θέσεις και τους βαθμούς για τις 25 χώρες
Η Βουλγαρία βγήκε πρώτη στις επιτροπές και στο televoting
1.Βουλγαρία – 516
2.Ισραήλ – 343
3.Ρουμανία – 296
4.Αυστραλία – 287
5.Ιταλία – 281
6.Φινλανδία – 279
7.Δανία – 243
8.Μολδαβία – 226
9.Ουκρανία – 221
10.Ελλάδα – 220
11.Γαλλία – 158
12.Πολωνία – 150
13.Αλβανία – 145
14.Νορβηγία – 134
15.Κροατία – 124
16.Τσεχία – 113
17.Σερβία – 90
18.Μάλτα – 89
19.Κύπρος – 75
20.Σουηδία – 51
21.Βέλγιο – 36
22.Λιθουανία – 22
23.Γερμανία – 12
24.Αυστρία – 6
25.Ηνωμένο Βασίλειο -1
H βαθμολογία του κοινού
1. Βουλγαρία 213
2. Ρουμανία 232
3. Ισραήλ 220
4. Μολδαβία 183
5. Ουκρανία 167
6. Ιταλία 147
7. Ελλάδα 147
8. Φινλανδία 138
9. Αυστραλία 122
10. Αλβανία 85
11. Δανία 78
12. Κροατία 71
13. Σερβία 52
14. Κύπρος 34
15. Νορβηγία 19
16. Πολωνία 17
17. Σουηδία 16
18. Γαλλία 14
19. Λιθουανία 12
20. Τσεχία 9
21. Μάλτα 8
22. Αυστρία 5
23. Βέλγιο 0
24. Γερμανία 0
25. Ηνωμένο Βασίλειο 0
H βαθμολογία των επιτροπών
1. Βουλγαρία 204
2. Αυστραλία 165
3. Δανία 165
4. Γαλλία 144
5. Φινλανδία 141
6. Ιταλία 134
7. Πολωνία 133
8.Ισραήλ 123
9. Νορβηγία 115
10. Τσεχία
11. Μάλτα 81
12. Ελλάδα 73
13. Ρουμανία
14. Αλβανία 60
15. Ουκρανία 54
16. Κροατία 53
17. Μολδαβία 43
18. Κύπρος 41
19. Σερβία 38
20. Βέλγιο 36
21. Σουηδία 35
22. Γερμανία 12
23. Λιθουανία 10
24. Ηνωμένο Βασίλειο 1
25. Αυστρία 1
