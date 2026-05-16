Ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ έχασε 82-79 από τον Κρόνο Αγ. Δημητρίου

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Δ’ Φάση των Play Off της National League 1 League 1 άνοιξε σήμερα (16/5) την αυλαία της, με τον Αμύντα να επικρατεί του Χολαργού με 75-71 στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση και να παίρνει προβάδισμα 3-0 στη σειρά.
Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επικράτησε εντός έδρας της ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου με 82-79 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Στον 3ο όμιλο, ο ΓΑΣ Κομοτηνή νίκησε τη ΧΑΝΘ με 77-64 και διαμόρφωσε το 3-0 στη σειρά.
Ήττα στο φινάλε στον 1ο Τελικό στον Άγιο Δημήτριο και 0-1 για την Ένωση που θα ψάξει την ισοφάριση την Τετάρτη 20/5 (18:00) στην Πάτρα
Kronos BC Plasis vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 82 - 79 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 24-12, 47-40 (ημιχ.), 62-62, 82-79.
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 15, Παπαδιονυσίου 12, Gathright 27 (3), Μοτσενίγος, Δημητρίου, Τσουργιάννης 5, Μαστόρος 21 (2), Καραλευθέρης 2, Μαραγκουδάκης.
ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 12 (2), Μπαζίνας 3, Νεόφυτος, Καφέζας 12 (1), Φραντζής 6 (2), Allen 23 (3), Νιφόρας, Κογιώνης 19, Αδαμόπουλος 2, Γκάτζιος 2.
Νέο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου
1ος Τελικός Playoffs Ανόδου Β΄ Ομίλου NL
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr