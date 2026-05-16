Ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ έχασε 82-79 από τον Κρόνο Αγ. Δημητρίου

Δ’ Φάση των Play Off της National League 1 League 1 άνοιξε σήμερα (16/5) την αυλαία της, με τον Αμύντα να επικρατεί του Χολαργού με 75-71 στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση και να παίρνει προβάδισμα 3-0 στη σειρά.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επικράτησε εντός έδρας της ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου με 82-79 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Στον 3ο όμιλο, ο ΓΑΣ Κομοτηνή νίκησε τη ΧΑΝΘ με 77-64 και διαμόρφωσε το 3-0 στη σειρά.

Ήττα στο φινάλε στον 1ο Τελικό στον Άγιο Δημήτριο και 0-1 για την Ένωση που θα ψάξει την ισοφάριση την Τετάρτη 20/5 (18:00) στην Πάτρα

Kronos BC Plasis vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 82 - 79 (Τελικό)

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 47-40 (ημιχ.), 62-62, 82-79.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 15, Παπαδιονυσίου 12, Gathright 27 (3), Μοτσενίγος, Δημητρίου, Τσουργιάννης 5, Μαστόρος 21 (2), Καραλευθέρης 2, Μαραγκουδάκης.

ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 12 (2), Μπαζίνας 3, Νεόφυτος, Καφέζας 12 (1), Φραντζής 6 (2), Allen 23 (3), Νιφόρας, Κογιώνης 19, Αδαμόπουλος 2, Γκάτζιος 2.

Νέο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου

1ος Τελικός Playoffs Ανόδου Β΄ Ομίλου NL