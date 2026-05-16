Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα- Τραυματίστηκε η 72χρονη ένοικος

Πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, περιορίζοντας τις υλικές ζημιές
Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Σαράντα, κοντά στην οδό Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 72χρονης ενοίκου.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας. Πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν επεκταθεί, με τις υλικές ζημιές να παραμένουν περιορισμένες.
Η 72χρονη, επιχειρώντας να σβήσει μόνη της τη φωτιά, υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια. Στο σημείο είχε σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
