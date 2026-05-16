Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα- Τραυματίστηκε η 72χρονη ένοικος

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Αγίων Σαράντα, κοντά στην οδό Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 72χρονης ενοίκου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας. Πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν επεκταθεί, με τις υλικές ζημιές να παραμένουν περιορισμένες.

Η 72χρονη, επιχειρώντας να σβήσει μόνη της τη φωτιά, υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια. Στο σημείο είχε σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.