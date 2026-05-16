Eurovision 2026: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός-Έτοιμος να ξεσηκώσει το Stadthalle ο Akylas

Η λαμπερή βραδιά που όλοι περιμένουν έφτασε.

Η βραδιά για εμάς τους Έλληνες αφιερώνεται στην Μαρινέλλα μας! Το "Κρασί, θάλασσα και τ' αγόρι μου" ήταν η πρώτη ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision το 1974.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΔΩ

Η σειρά εμφάνισης, oι καλλιτέχνες και τα υποψήφια τραγούδια του τελικού

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Το φαντασμαγορικό θέαμα ξεκίνησε με τη συμφωνική ορχήστρα της αυτριακής ραδιοφωνίας. Το χαρτινο καραβάκι του JJ που έφερε την Αυστρία στην πρώτη θεση πέρυσι, ολοκλήρωσε το ταξίδι του μέσω του Ρήνου και του Δούναβη και έφτασε από την Ελβετία στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Στο «The Queen of the Night», ο JJ ανέδειξε τις εντυπωσιακές φωνητικές ικανότητές του συνδυάζοντας στοιχεία εμπνευσμένα από τον Mozart με τη δική του μουσική ταυτότητα, ενώ την εμφάνισή τους στη σκηνή έκαναν περισσότεροι από 40 χορευτές και ακροβάτες.

Την αυλαία του διαγωνιστικού μέρους άνοιξαν οι 25 φιναλίστ του Μεγάλου Τελικού που παρουσιάστηκαν στην σκηνή του Σταντχάλε μέσω της καθιερωμένης παρέλασης σημαιών.

Μεταξύ άλλων το κοινό απόλευσε επι σκηνής τον Αυστριακό σταρ της electro-swing Parov Stelar.

Στο «Celebration!», μια ομάδα από Eurovision All Stars θα ερμηνεύσει εμβληματικά τραγούδια από την ιστορία του διαγωνισμού, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές των εορτασμών για τα 70 χρόνια της Eurovision. Το κοινό θα απολαύσει μεταξύ άλλων τους Lordi, νικητές της Αθήνας το 2006, τη Ruslana, και τον Alexander Rybak.

Στον σχολιασμό του τελικού βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, ενώ η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Γεμάτη αισιοδοξία, η ελληνική αποστολή, είναι έτοιμη, να κάνει για ακόμη μια φορά το κοινό της Βιέννης αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη να χορεύει στους ρυθμούς του Ferto.

«Γεια σου Ευρώπη! Σήμερα ψηφίζετε #06. Σήμερα είναι η μέρα να ψηφίσετε #06 αν θέλετε να δείτε τον Παρθενώνα, αν θέλετε σουβλάκι, μουσακά, ούζο, άμορφες αμμουδιές. Πάμε Ελλάδα!», λέει στο μηνυμά του προς το ευρωπαϊκό κοινό ο Akylas.