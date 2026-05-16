Μοντένα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, επτά τραυματίες: Ο οδηγός μαχαίρωσε άνδρα που τον κυνήγησε- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αυτοκίνητο κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα στην πολυσύχναστη Via Emilia Centro, παρασύροντας ομάδα πεζών και προκαλώντας τραυματισμούς
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στο κέντρο της Μόντενα, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε πεζούς στην πολυσύχναστη Via Emilia Centro, με τουλάχιστον 7 τραυματίες με τέσσερις από αυτους να είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 17:00, με το όχημα να εισέρχεται στην οδό από την περιοχή του Largo Garibaldi και να κινείται ανεξέλεγκτα προς σημείο με αυξημένη κίνηση πεζών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα που, κατά ορισμένες εκτιμήσεις, έφτανε ή και ξεπερνούσε τα 100 χλμ/ώρα, με άλλους αυτόπτες να κάνουν λόγο ακόμη και για μεγαλύτερες ταχύτητες.
Ο απολογισμός είναι βαρύς: επτά τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια γυναίκα που υπέστη εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς στα κάτω άκρα κατά τη σύγκρουση.
Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να εκσφενδονίζονται από την πρόσκρουση και τον οδηγό να συνεχίζει την πορεία του μέχρι να ακινητοποιηθεί. «Είδαμε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο και να επιταχύνει απότομα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός φέρεται να βγήκε από το όχημα και να επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην προσπάθεια ακινητοποίησής του από πολίτες, σημειώθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε έναν από τους παρευρισκόμενους.
Τον δράστη καταδίωξαν πολίτες, οι οποίοι, μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, έφτασαν στη σύλληψή του λίγη ώρα αργότερα. Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίνεται από τις αρχές.
Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, πρόκειται για 30χρονο άνδρα, κάτοικο της επαρχίας Μόντενα, με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί πλήρως από τις αρχές.
Ο δήμαρχος της Μόντενα, Massimo Mezzetti, χαρακτήρισε το περιστατικό «δραματικό και εξαιρετικά σοβαρό», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά ως προς τα κίνητρα της ενέργειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέδραμαν στην ακινητοποίηση του δράστη, κάνοντας λόγο για «πράξη θάρρους και κοινωνικής ευθύνης».
Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giorgia Meloni, παρακολουθεί στενά την υπόθεση και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών και τις αρμόδιες αρχές.
Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και για την αποσαφήνιση των κινήτρων του οδηγού.
