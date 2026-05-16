Άγιοι Ανάργυροι: «Τα παιδιά ήταν χαρούμενα, φτώχεια υπήρχε αλλά ο πατέρας δούλευε» λέει ο παππούς τους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα στην οδό Κερκύρας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες εγκατάλειψης, με τους χώρους να είναι γεμάτοι απορρίμματα και τις συνθήκες υγιεινής να κρίνονται ακατάλληλες για μικρά παιδιά.

Τα παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ζούσαν σε περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τρία ανήλικα αδέλφια εντοπίστηκαν αυτή τη φορά, να ζουν σε εξαιρετικά άσχημες συνθήκες μέσα σε διαμέρισμα γεμάτο σκουπίδια, μούχλα και έντονη δυσοσμία στους Αγίους Αναργύρους.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η νέα υπόθεση που αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, μετά από εκείνη πριν λίγες ημέρες στο Περιστέρι.

Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Παράλληλα, τα τρία αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας.

«Τα παιδιά ήταν καθαρά» λέει ο παππούς της οικογένειας

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι τα παιδιά συχνά κυκλοφορούσαν παραμελημένα ακόμη και στον δρόμο, ενώ σημειώνεται πως είχαν γίνει και στο παρελθόν καταγγελίες για την οικογένεια, με τις αρχές να έχουν πραγματοποιήσει έλεγχο περίπου έναν χρόνο πριν.

«Αν τα έβλεπες τα κακόμοιρα όλη την ημέρα γυμνά γύριζαν. Χωρίς ρούχα. Ακόμη και προχθές που είχε βάλει κρύο αυτά γυμνά ήταν στο δρόμο. Το σπίτι ήταν μέσα στη βρώμα. Μούχλα παντού, τα ρούχα τα πετούσαν, βρώμικα, στο μπαλκόνι. Έπεφταν στο δρόμο τα στρώματα. Χάλια όλα. Σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά αλλά ούτε φαγητό τους έχουν», ανέφερε γειτόνισσά τους μιλώντας στο STAR.

Ωστόσο ο παππούς τους, δίνει μια διαφορετική εικόνα για την κατάσταση. «Πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε. Εγώ, ως παππούς, ερχόμουν και τα έβλεπα. Επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα, έτρωγαν και λέρωναν το σπίτι. Τα παιδιά ήταν καθαρά. Είχαν ρούχα καθαρά και αγορασμένα. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα, έπαιζαν. Φτώχεια υπήρχε αλλά ο πατέρας δούλευε», ανέφερε από την πλευρά του.