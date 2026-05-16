Η μεγάλη βραδιά της Eurovision πλησιάζει: Τα φαβορί και τα προγνωστικά

Στη Βιέννη φιλοξενείται φέτος η Eurovision και ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού ξεκινάει στις 22:00, με την Ελλάδα να συμμετέχει με τον Ακύλα και το τραγούδι Ferto.

Η ελληνική συμμετοχή, που κέρδισε τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό, σημειώνοντας ρεκόρ προβολών στις ψηφιακές πλατφόρμες, εμφανίζεται στην 6η θέση και στοχεύει σε μια δυναμική παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Η βραδιά μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στον σχολιασμό για δέκατη χρονιά. Τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας, η Κλαυδία.

Παράλληλα, η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη: Ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το ERT COSMOS και τη Φωνή της Ελλάδας, Ψηφιακά & Προσβάσιμα μέσω του ERTFLIX (στο ειδικό κανάλι Eurovision Channel), όπου η προβολή θα γίνει χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, ενώ θα παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Μπορεί η Φινλανδία να θεωρείται το μεγάλο φαβορί από την πρώτη στιγμή, αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η Αυστραλία, σπρώχνοντας την Ελλάδα και τον Ακύλα στην τρίτη. Πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός της Eurovision έχει αποδείξει αρκετές φορές πως μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές στα αποτελέσματα.

Στον φετινό τελικό συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες. Οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς (Δανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Νορβηγία, Ρουμανία), η διοργανώτρια Αυστρία και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλη των Big 5.

Ωστόσο, η Ιρλανδία, η Ισπανία που αποτελεί μέλος των Big 5, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία επέλεξαν να μην εμφανιστούν στη σκηνή της Eurovision μετά την απόφαση της EBU να επιστρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει και φέτος στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Η σειρά εμφάνισης και τα τραγούδια του τελικού

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»