Πένθος για τον Αιγιώτη ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο- Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, αφού όπως ο ίδιος αποκάλυψε σήμερα (16.05.2026) έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος του πατέρας.

Ο ηθοποιός με μια ανάρτηση στο Instagram, αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media και περιγράφει τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, από τη Μεγάλη Παρασκευή, ο πατέρας του χτύπησε με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του.

Ο ίδιος στην ανάρτησή του έγραψε: «Πατέρα μου… Από τη Μ. Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί…. Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια…

Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου.. έγινε μπαμπά μου σ αγαπώ.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τα έκανα καρπούζια.. μου είπες ..όχι…πεπόνια!!!

Όσοι σε ξέρουνε δε σε έκαναν για 86 χρονών…τουλάχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες… Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θα έχεις βρει την καλύτερη θέση… πάντα είχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στα έχω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος…