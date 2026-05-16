Στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ ο Γρηγόρης Δημητριάδης- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρέστη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo.

Κατά την είσοδό του στον συνεδριακό χώρο, έγινε δεκτός με χειροκρότημα από τα μέλη και τους αντιπροσώπους της παράταξης.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού επέλεξε να παραστεί στο συνέδριο, παρά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες για το αντίθετο. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτέλεσε ένα από τα σχολιαζόμενα στιγμιότυπα της πρώτης ημέρας του συνεδρίου.