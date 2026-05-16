Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στις τουαλέτες

Tα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας
Σοκ προκλήθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου (16/05), καθώς εντοπίστηκε ένας νεκρός άνδρας στις τουαλέτες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε με βρόγχο στον λαιμό και τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.
Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Από τα ταξιδιωτικά έγγραφα που είχε πάνω του διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 37χρονο από το Νεπάλ.
