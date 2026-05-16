Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος, με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα να συγκαλέσεις Πολιτική Γραμματεία και βέβαια Κεντρική Επιτροπή;

Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα;».