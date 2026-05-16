Νίσυρος: 50χρονος εργάτης ακρωτηριάστηκε σε σοβαρό εργατικό ατύχημα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Νίσυρο, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού χεριού ενός 50χρονου αλλοδαπού εργάτη.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου και νοσηλεύεται.

Οπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, ο τραυματίας έφτασε στο Νοσοκομείο περίπου στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακρωτηριασμένο, ενώ το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα. Ο 50χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.