Αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Οι εννέα συλλήψεις και οι ρευματοκλοπές

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους οικισμούς της περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και αστυνομικός σκύλος για τον εντοπισμό στοιχείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 39 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σχετική δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.