Νέο σαφάρι ελέγχων από την ΑΑΔΕ- «Στριμώχνει» καταλύματα, εστίαση και οδηγούς

Με ένα σαφάρι σε όλη την χώρα και με νέα ψηφιακά «όπλα» στην φαρέτρα τους, τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας απλώνουν ελεγκτικό «δίχτυ» σε επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες.



Στην τσιμπίδα των ελεγκτών έχουν βρεθεί ήδη χιλιάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ενώ οι ελεγκτές ετοιμάζονται για ακόμα πιο αυστηρούς επιτόπιους ελέγχους μέσα στο καλοκαίρι.

Μάλιστα, ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης για όλο το 2026, πανελλαδικά, αναμένεται να ξεπεράσει τους 72.133, και στοχεύουν στην καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, στην προστασία των εργαζομένων και στη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Ειδικά όμως σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας οι έλεγχοι θα είναι πιο εντατικοί και επαναλαμβανόμενοι.

Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Στο στόχαστρο των Επιθεωρητών Εργασίας μπαίνουν τόσο οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία, όσο και όσες βρέθηκαν ήδη παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους.

Επιπλέον, αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά, όπως καταλύματα και εστίαση, καθώς και επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς, όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών.

Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί:

στο Χονδρικό εμπόριο

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης ανηλίκων

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης

σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα

Στην «φάκα» 1.400 επιχειρήσεις που «ξέχασαν» να δηλώσουν ΦΠΑ



Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ πιάστηκαν σχεδόν 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αν και είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Η αξιοποίηση δεδομένων του myDΑΤΑ, αποκάλυψε και 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

«Έχουμε κερδίσει πάρα πολλές μάχες» στο μέτωπο της φοροδιαφυγής σημείωσε ο Διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος όμως τόνισε πως πρόκειται για έναν διαρκή πόλεμο, καθώς και «ο αντίπαλός μας» εξελίσσεται και αυτός με εργαλεία τεχνολογικά.