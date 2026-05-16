Άγιοι Ανάργυροι: Με μούχλα, σκουπίδια και μπάζα ζούσαν τα τρία παιδιά- Γύριζαν γυμνά στους δρόμους

Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει τα απανωτά περιστατικά παραμέλησης ανήλικων παιδιών, που βρέθηκαν να ζουν εξαθλιωμένα, σε σπίτια… τρώγλες.

Μετά την σοκαριστική αποκάλυψη του σπιτιού με τις ακαθαρσίες στο Περιστέρι, όπου για χρόνια ζούσαν έξι μικρά παιδάκια, μία νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων έρχεται στο φως. Αυτή τη φορά στη γειτονιά των Αγίων Αναργύρων.

Οι αστυνομικοί μπαίνουν στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας μετά από καταγγελία και αντικρίζουν εικόνες απόλυτης εγκατάλειψης.

Το σπίτι όπου διέμεναν οι γονείς μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους, ήταν γεμάτο βρόμα και δυσωδία. Ακαταστασία, στρώματα πεταμένα στο πάτωμα ενώ η κουζίνα ήταν γεμάτη σκουπίδια και ακαθαρσίες.