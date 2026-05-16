Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Όχι στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών

Ξεκάθαρη θέση στην κούρσα της διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με μία ομιλία η οποία παρουσίαζε το δικό του υπόδειγμα πολιτικής και διακυβέρνησης και περιείχε αιχμές που έφταναν και στην αυλή του Μαξίμου, ο κ. Δένδιας μίλησε μεν για νίκη στις επόμενες εκλογές, αλλά έβαλε τον πήχη ψηλά.

Έκανε λόγο για μία νίκη “αντίστοιχη των θριάμβων του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019 και το 2023”. Διαφώνησε άλλωστε με την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων από το Μαξίμου, υποστηρίζοντας ότι τα δημοσκοπικά στοιχεία πρέπει να προβληματίσουν τη ΝΔ.

Αναφέρθηκε μάλιστα στον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, διεκδικώντας το αντίστοιχο δεξιό κοινό. Αλλά και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο κ.Δένδιας σχολίασε μάλιστα έμμεσα αλλά σαφώς και αιχμηρά το γεγονός ότι η ομιλία του προγραμματίστηκε για τις τρεις το μεσημέρι, κάτι που φαίνεται να θεώρησε απόπειρα υποβάθμισης του από τη γαλάζια ηγεσία.

“Δεν περίμενα τέτοια ώρα, ώρα φαγητού τόσο γεμάτη αίθουσα”, είπε ξεκινώντας την ομιλία του και άρχισε αμέσως να πυροβολεί.

“Η ΝΔ δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας”, είπε ο κ.Δένδιας.

“Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος”, συνέχισε.

“Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας”

“Η ΝΔ δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς-αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών. Δίπλα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα, κυρίως, στους ευάλωτους. Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας”, δήλωσε επίσης ο υπουργός Άμυνας με νόημα.

“Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές.

Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας. Στο κόμμα της αλήθειας. Στο κόμμα των επιχειρημάτων. Στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ.

Στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού. Αλλά πεδίο ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες”, είπε στη συνέχεια, εκφράζοντας μία διαφορετική λογική από αυτή του Αδώνιδος Γεωργιάδη.

“Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών”

Αίσθηση όμως προκάλεσε κυρίως η επόμενη αποστροφή της ομιλίας Δένδια, καθώς ερμηνεύθηκε ως ευθεία βολή κατά του Μαξίμου.

“Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας.

Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η ΝΔ πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό”, δήλωσε ειδικότερα ο κ.Δένδιας.

Ο υπουργός Άμυνας συνέχισε το ίδιο αιχμηρά. “Η ΝΔ δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης” είπε και πρόσθεσε: “Το απέδειξε όταν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.”

“Είμαι υπερήφανος που δεν παρεκκλίνω από τις αρχές της ΝΔ”

Δήλωσε επίσης ότι “στη ΝΔ η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική, δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές” αλλά μίλησε σε πρώτο ενικό λέγοντας: “Είμαι υπερήφανος που τις υπηρετώ. Που δεν παρεκκλίνω από αυτές. Που δεν συμβιβάζομαι, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν είμαι κακέκτυπο ξένων προς εμάς προτύπων.”

Εσπευσε δε να προκαταλάβει όσους τον κατηγορήσουν για αποστάσεις από την κυβέρνηση. Αλλά και να απαντήσει στους υπόλοιπους πρωτοκλασάτους που ζήτησαν να μπουν οι διαφωνίες κάτω από το χάλι χάριν της συστράτευσης. Αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές κατά Μαξίμου.

“Η ΝΔ είναι φιλελεύθερη. Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Ουδέποτε διεκδικήσαμε το αλάθητο. Αλλιώς δεν θα κάναμε Συνέδρια. Τα Συνέδρια δεν είναι απαγγελίες διθυραμβικών” είπε ο κ.Δένδιας και συνέχισε: “Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Είμαστε όμως και αυστηροί με τους εαυτούς μας. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό».”

Ο κ.Δένδιας “καλόπιασε” τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ. “Οφείλουμε να σας ακούμε. Εσάς, τα στελέχη μας. Να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία. Έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο. Έχουν αγωνίες για τον τόπο τους. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον της παράταξης”, είπε.

“Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις- Υπολείπονται πολύ από το 2019 και το 2023”

Αμφισβήτησε δε το δημοσκοπικό αφήγημα του Μαξίμου. “Ξέρουμε ότι το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε” είπε.

“Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023”, σημείωσε στη συνέχεια με νόημα ο υπουργός Άμυνας.

Σχολίασε μάλιστα ότι: “Οι ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000.” Και διαμήνυσε πως: “Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι.”

Ο κ.Δένδιας εξέφρασε την άποψη ότι σήμερα διατηρείται ως πρόταγμα για την Ελλάδα η μετάβαση στη νέα εποχή, η αλλαγή κουλτούρας, η αλλαγή αντίληψης. “Να αφήσουμε οριστικά πίσω τη δήθεν κανονικότητα του χθες. Μια κακώς νοούμενη κανονικότητα. Τι κανονικότητα είχαν τα ελλείμματα; Τι κανονικότητα είχαν τα χρέη; Τι κανονικότητα είχαν τα λεφτόδεντρα; Τι κανονικότητα είχε ο λαϊκισμός;” διερωτήθηκε και πρόσθεσε: “Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πόσο καλύτερα θα είμασταν αν τον είχαν ακούσει οι Έλληνες.”

Και με τις μεταρρυθμίσεις και με τους αδύναμους

Τάχθηκε δε υπέρ των μεταρρυθμίσεων, αλλά υποστήριξε ότι πρέπει να επικοινωνηθούν στους πολίτες με διαφορετικό τρόπο.

“Οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλουν να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Επιβάλλουν να εξηγήσουμε στην κοινωνία. Με πολιτικούς όρους. Όχι επικοινωνιακούς. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας. Με ειλικρίνεια. Με προσήνεια. Οι πολίτες καταλαβαίνουν”, δήλωσε ειδικότερα.

“Μην μας πτοούν οι αντιδράσεις των οργανωμένων λίγων. Μας ενδιαφέρουν οι συμμαχίες με τις ευρύτατες υγιείς κοινωνικές ομάδες. Η συμπαράταξη με τους αγρότες, με τους μισθωτούς, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους συνταξιούχους, με τα λαϊκά στρώματα. Ιδίως με όσους δεν προσλαμβάνουν το αφήγημα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στην τσέπη τους και τη ζωή τους. Με όσους αισθάνονται ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι”, συνέχισε.

Χαρακτήρισε υπαρξιακό στόχο τη σύγκλιση του ΑΕΠ με το μέσο ευρωπαϊκό. “Αυτό που μπόρεσε ο Ισπανός και ο Πορτογάλος σίγουρα το μπορεί και ο Έλληνας. Το μπορούμε εμείς, οι Νεοδημοκράτες. Το οφείλουμε στη νέα γενιά. Εμείς που αγαπάμε το μπλε. Το μπλε που δεν αλλάζει. Το μπλε που δεν ξεθωριάζει” τόνισε.

“Απαντώ πάντα στην Τουρκία”

Αναφέρθηκε στην ατζέντα 2030 για την άμυνα, κάνοντας λόγο για ένα υπόδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. “Μια νέα προσέγγιση. Μια νέα φιλοσοφία. Μια βαθιά μεταρρύθμιση. η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τη χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης”, είπε.

“Αλλάζουμε τα πάντα. Φέρνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στον 21ο αιώνα. Το επιβάλλουν οι δυστοπικοί καιροί. Το επιβάλλουν οι πόλεμοι. Το επιβάλλει η απειλή από την Ανατολή”, υπογράμμισε ο κ.Δένδιας αναφερόμενος σε απειλή από την Τουρκία και πρόσθεσε:

“Τη βλέπετε. Δεν κρύβεται. Είναι δέκα φορές πιο μεγάλη από εμάς. Διατυπώνεται με περίσσια θρασύτητα. Τους απαντώ πάντα. Με μετριοπάθεια, με ψυχραιμία. Αλλά και με την πυγμή που πηγάζει από την ιστορία μας, από την ισχύ του Διεθνούς Δικαίου, από το συνταγματικό μου καθήκον και τον συνταγματικό μου όρκο.”

“Μπορούμε επιτέλους να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους”

Ο κ.Δένδιας είπε επίσης: “Στο Υπουργείο Άμυνας αλλάζουμε τα πάντα. Δεν αλλάζουμε όμως τις αξίες μας. Δημιουργούμε ένα ενάρετο υπόδειγμα. Δείχνουμε ότι το Κράτος μπορεί να εξελιχθεί: Πληροφορική. Καινοτομία. Κυβερνοπόλεμος. Διαστημικές εφαρμογές. Αμυντικό Οικοσύστημα. Δείχνουμε ότι οι πόροι μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Ότι οι αλλαγές φέρνουν αποτέλεσμα.”

Εκτίμησε μάλιστα ότι: “Η κοινωνία αναγνωρίζει την αλλαγή. Τη στηρίζει. Με ευρύτατη αποδοχή. Σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τη σημερινή εκλογική μας απήχηση. Αποδεικνύουμε ότι διατηρούμε δυναμισμό. Ότι μπορούμε, επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους. Το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.”

Ο ψηλός πήχης που έβαλε ο Δένδιας στον Μητσοτάκη

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ.Δένδιας χαρακτήρισε το συνέδριο της ΝΔ “πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης.”

Ζήτησε να αναδιατυπωθεί η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος προς την κοινωνία. “Πρόταση με καθαρό λόγο, με καθαρό ορίζοντα”, τόνισε.

“Συνεχίζουμε. Όλες, όλοι. Μαζί. Ουδείς περισσεύει. Για να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε. Για μια νίκη αντίστοιχη των δύο εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023 του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για το κόμμα μας. Για την πατρίδα μας. Για το Έθνος. Για το μπλε της σημαίας μας. Για το αναλλοίωτο μπλε της καρδιάς μας” κατέληξε ο κ.Δένδιας.

Με αυτό τον τρόπο ενώ τήρησε τα προσχήματα της κομματικής νομιμοφροσύνης, έβαλε ψηλά τον πήχη στον πρωθυπουργό για τις επόμενες εκλογές.