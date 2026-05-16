Λάρισα: Θρίλερ με 12χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της- Την επανάφεραν με ΚΑΡΠΑ

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (16.05.2026) στη Λάρισα όταν ένα κοριτσάκι 12 ετών εντοπίστηκε χωρίς στις αισθήσεις του στο σπίτι του.

Όλα ξεκίνησαν στις 7 το πρωί όταν το παιδί, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στη Λάρισα διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σε ελάχιστα λεπτά (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μόλις 3 λεπτά) έφτασε εκεί το πρώτο ασθενοφόρο, ενώ αμέσως μετά κατέφθασε και η Κινητή Μονάδα.

Από εκείνη τη στιγμή οι διασώστες, και ενώ διαπίστωσαν πως το κορίτσι δεν είχε ζωτικές ενδείξεις, ξεκίνησαν τη μάχη ώστε να το επαναφέρουν.

Η ΚΑΡΠΑ και όλες οι άλλες προβλεπόμενες διαδικασίες απέδωσαν και τελικά το κορίτσι επανήλθε.

Η 12χρονη, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, το οποίο ήταν πιο κοντά στο σπίτι της και παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν εφημέρευε, ώστε να έχει άμεσα την πληρέστερη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 12χρονη παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο.