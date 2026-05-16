Την περίμεναν έξω από το σχολείο: Πώς έγινε ο ξυλοδαρμός της 13χρονης στο Σαραβάλι

Ήταν μεσημέρι της Παρασκευής όταν μια 13χρονη μαθήτρια βγήκε από το Γυμνάσιο του Σαραβαλίου και πήρε τον δρόμο για το σπίτι της. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί πολύ.

Τρεις συμμαθήτριές της την περίμεναν. Δύο από αυτές την πλησίασαν και άρχισαν να τη χτυπούν στο πρόσωπο. Η τρίτη σήκωσε το κινητό της και άρχισε να καταγράφει.

Η επίθεση ολοκληρώθηκε γρήγορα. Η 13χρονη έμεινε με σωματικές βλάβες, ενώ η εικόνα του ξυλοδαρμού καταγεγραμμένη σε βίντεο. Η αναστάτωση στην περιοχή ήταν άμεση, όπως και η κινητοποίηση της Ασφάλειας Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση.

Δεν χρειάστηκε να περάσει πολύ ώρα. Χθες το βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τις δύο ανήλικες που χτύπησαν το κορίτσι — ηλικίας 13 και 14 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Για την τρίτη, που κατέγραψε το περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Αναζητείται ακόμη από τις αρχές.

Η υπόθεση παραπέμπεται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης που δέχθηκε την επίθεση.