Στην Πάτρα ο Στέφανος Κασσελάκης: Από το Δημαρχείο, στην «Κιβωτό Αγάπης» και βόλτα στο κέντρο - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα βρίσκεται ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Στέφανος Κασσελάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη που συνδυάζει θεσμικές συναντήσεις, επαφές με πολίτες και παρουσία σε σημεία της καθημερινής ζωής της πόλης.

Τελευταίος σταθμός στο Cafe Hemingway, όπου συνάντησε μέλη και φίλους του κόμματος σε μια ατμόσφαιρα πιο ανοιχτή και άμεση.

Νωρίτερα, βρέθηκε στο Δημαρχείο, όπου πραγματοποίησε θεσμική συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη και τους κατοίκους της.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το Ίδρυμα «Κιβωτός Αγάπης – Γαλήνη Αναπήρων Παιδιών», όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ιδρύματος. Η επίσκεψη αυτή προσέδωσε ιδιαίτερο χαρακτήρα στη σημερινή παρουσία του στην Πάτρα, αναδεικνύοντας ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων.

Αργότερα, «κατέβηκε» στην κεντρική αγορά της πόλης, συνομιλώντας με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και απλούς κατοίκους. Η περιοδεία αποτέλεσε ευκαιρία για άμεση επαφή με την εικόνα της αγοράς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της πόλης.