Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 18-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΓΓΕΛΟ ΣΠΥΡ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΕΤΩΝ 79
Αποχαιρετούμε την Δευτέρα 18-5-2026 & ώρα 12.15 μ. μ. από το ΚΑΝ Ριτσώνας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΖΩΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ & ΝΑΝΤΙΑ ΤΡΙΛΙΒΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΑ ( χήρα ) ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-5-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μιτόπολης Αχαϊας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
{ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ }
~•ΕΤΩΝ 72•~
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18 / 5 / 2026 & ώρα 11:00 π.μ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά ( Β’ ) Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :• Παναγιώτης Καρακατσάνης
• Χαράλαμπος & Πηνελόπη Σπυροπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
Τηλ : 2610 430 141 • 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382 «24ωρη εξυπηρέτηση»
-----------------------------------
