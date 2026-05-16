Χαλκιδική: 12χρονος έπεσε από πατίνι και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ο ανήλικος φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι, 12 ετών, που τραυματίστηκε όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στον Νέο Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το protothema.gr το περιστατικό σημειώθηκε στις 13.25, όταν ο ανήλικος που οδηγούσε το πατίνι φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Συνέπεια του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Σημειώνεται ότι τη στιγμή του ατυχήματος ήταν σε κοντινή απόσταση οι γονείς του ανηλίκου.
