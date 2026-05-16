Σκάνδαλο με πλαστά φάρμακα σε βαρέως πάσχοντες: Διεθνές κύκλωμα «έδρασε» και στην Ελλάδα με τζίρο 240 εκατ. ευρώ- Φανταστικοί γιατροί το «κάλυμμα» για τα θύματα

Στις 12 και 14 Μαΐου 2026, ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένη πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω πλαστών φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες αλλά και συμπληρωμάτων διατροφής.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συμμετείχε ενεργά στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας έρευνες σε εταιρεία logistics στην Αττική, κατασχέσεις προϊόντων και συλλήψεις βασικών μελών της ομάδας.

Πώς δρούσε το κύκλωμα μέσω των social media

Η εγκληματική ομάδα, ενεργή από το 2019, λειτουργούσε με επαγγελματική, ιεραρχική δομή και είχε ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διέθετε πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας. Τα προϊόντα διακινούνταν μέσω εκατοντάδων ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την εξαπάτηση των θυμάτων χρησιμοποιούσαν ψεύτικα ονόματα γιατρών και διάσημων προσώπων, δημιουργώντας λογαριασμούς που φαίνονταν νόμιμοι.

Οι πελάτες που συμπλήρωναν φόρμες επικοινωνίας δέχονταν τηλεφωνικές κλήσεις από χειριστές που παρουσιαζόταν ως γιατροί ή ειδικοί, υποστηρίζοντας ότι τα συμπληρώματα ήταν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες. Στην πραγματικότητα, όλα τα προϊόντα περιείχαν τα ίδια συστατικά, χωρίς καμία θεραπευτική δράση, οδηγώντας αρκετά θύματα να διακόψουν τις συνταγογραφούμενες θεραπείες τους. Κάθε φορά που ένα προϊόν δέχονταν πολλές καταγγελίες, απλώς μετονομαζόταν και επανακυκλοφορούσε, δημιουργώντας παράνομο τζίρο που εκτιμάται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

To ξήλωμα της οργάνωσης ξεκίνησε από τη Ρουμανία

Η έρευνα ξεκίνησε από τις ρουμανικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν τη διεθνή δραστηριότητα της ομάδας. Η ομάδα χρησιμοποιούσε νόμιμες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες για να καλύψει τις παράνομες δραστηριότητές της, καθιστώντας την διεθνή συνεργασία απαραίτητη για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συγκροτήθηκε κοινή ομάδα έρευνας με Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία και Μολδαβία υπό την Eurojust, με συντονιστικές συναντήσεις στη Χάγη. Η Europol υποστήριξε με Virtual Command Post και ειδικούς στις χώρες παρέμβασης.

Συνολικά, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, με συμμετοχή Αρχών από Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμμετείχε προχθές (14-05-2026), στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατoύσε θύματα στην Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε έρευνα και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία logistics σε περιοχή της Αττικής.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης, διενεργήθηκαν έρευνες σε συνολικά -113- τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν -196- ιστότοποι στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας -1,8- εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα -240- εκατομμύρια ευρώ.

