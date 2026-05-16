Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού, Σοφοκλής Κολαΐτης

Βαρύ πένθος για τον επιχειρηματικό και πολιτιστικό κόσμο της Πάτρας. Ο Σοφοκλής Κολαΐτης, γνωστός στους φίλους και συνεργάτες του ως «Σοφούλης», έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο και αναλλοίωτη την ανάμνηση ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τον εαυτό του στην πόλη του.

Ο Σοφοκλής Κολαΐτης υπήρξε μια από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του εμπορικού κόσμου της Πάτρας. Στέλεχος και παράγοντας του Εμπορικού Συλλόγου, σημάδεψε με την παρουσία του δεκαετίες εμπορικής και επιχειρηματικής ζωής της πόλης, υπηρετώντας πάντα με συνέπεια και αφοσίωση.

Ιδιαίτερη σελίδα στην προσφορά του αποτελεί η συμμετοχή του στην ίδρυση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, μια πρωτοβουλία που ανέδειξε και διαφύλαξε την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής για τις επόμενες γενιές.

Για χρόνια, δραστηριοποιήθηκε ενεργά στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, όπου με το ήθος και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη στελεχών, συνεργατών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής.