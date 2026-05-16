Ουρές στο Golden Hall για το Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet που έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν σήμερα έξω από το κατάστημα της Swatch στο Golden Hall, με δεκάδες καταναλωτές να φτάνουν από τα ξημερώματα προκειμένου να εξασφαλίσουν το νέο Royal Pop την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του στη χώρα μας. Η συνεργασία της οικονομικής ελβετικής εταιρείας ρολογιών με την Audemars Piguet, έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ωρολογοποιίας παγκοσμίως δημιούργησε ένα ρολόι τσέπης που μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, desk clock ή αξεσουάρ τσάντας, το οποίο έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και έντονο hype στα social media.

Σύμφωνα με το Newmoney.gr, ήδη πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 16 Μαΐου, το Royal Pop είχε δημιουργήσει ουρές καταναλωτών στη Νέα Υόρκη, καταιγισμό memes στα social media και ένα νέο debate γύρω από τα όρια του luxury branding. Η συνεργασία θεωρείται ιστορική για τη Swatch. Παρότι ο όμιλος διαθέτει brands που εκτείνονται από το mass market έως την υψηλή ωρολογοποιία — συμπεριλαμβανομένης της Omega — ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε συνεργαστεί με ανταγωνιστική εταιρεία εκτός του οικοσυστήματός του.