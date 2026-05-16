Ιπποκράτης Παπαδάτος: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της ΝΔ

Σε ανακοίνωση του υπεύθυνου Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Πάτρας κ. Ιπποκράτη Παπαδάτου σχετικά με την συνάντησή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρετια πως "η συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική επικοινωνία με ιδιαίτερο πολιτικό αλλά και ανθρώπινο αποτύπωμα. Μέσα σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές ανισότητες, οι δυσκολίες της καθημερινότητας και η αγωνία των οικογενειών μεγαλώνουν, ο διάλογος γύρω από την οικογένεια, την ισότητα και την κοινωνική προστασία αποκτά ξεχωριστή σημασία."

Ο κ. Παπαδάτος προσθέτει χαρακτηριστικά:

"Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την στήριξη της ελληνικής οικογένειας, την ενίσχυση των νέων ανθρώπων, την προστασία της μητρότητας, αλλά και την ανάγκη να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική κοινωνική συνοχή. Ο Ιπποκράτης Παπαδάτος μετέφερε προβληματισμούς και σκέψεις που γεννιούνται μέσα από την ίδια την κοινωνία, δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο και στις πραγματικές ανάγκες της εποχής.

Ο Πρωθυπουργός άκουσε με προσοχή, επιβεβαιώνοντας πως η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε αριθμούς και εξαγγελίες, αλλά χρειάζεται καθημερινή παρουσία, ευθύνη και ουσιαστική επαφή με τον πολίτη. Γιατί πίσω από κάθε οικογένεια υπάρχει ένας αγώνας ζωής, πίσω από κάθε νέο άνθρωπο υπάρχει ένα όνειρο και πίσω από κάθε κοινωνική ανάγκη υπάρχει η απαίτηση για αξιοπρέπεια και προοπτική.

Η συνάντηση αυτή ανέδειξε πως όταν η πολιτική συνομιλεί με την κοινωνία χωρίς αποστάσεις και τυπικότητες, τότε μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα για μια πιο ανθρώπινη, δίκαιη και ουσιαστική Ελλάδα."