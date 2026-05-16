Σία Αναγνωστοπούλου: «Πολιτική μεθόδευση ο αποκλεισμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας από το Ρωμαϊκό Ωδείο»

Σε υψηλούς τόνους σχολίασε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να μην παραχωρηθεί το Ρωμαϊκό Ωδείο για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, κάνοντας λόγο για πολιτική μεθόδευση και εμπαιγμό σε βάρος της πόλης και του πολιτιστικού θεσμού.

Η κ. Αναγνωστοπούλου, σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι το Υπουργείο επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, σημειώνοντας πως το έργο αποδεικνύεται προβληματικό παρά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις που είχαν προηγηθεί κατά την παράδοσή του.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η απάντηση του Υπουργείου σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε καταθέσει στις 21 Απριλίου 2026 δόθηκε την ίδια χρονική στιγμή με την ανακοίνωση της άρνησης παραχώρησης του χώρου στον Δήμο Πατρέων, γεγονός που – όπως αναφέρει – ενισχύει τις υπόνοιες περί μεθοδευμένης στάσης.

Η βουλευτής Αχαΐας κάνει επίσης λόγο για άνιση μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο χαρακτηρίζεται ακατάλληλο μόνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου, ενώ παραμένει διαθέσιμο για δράσεις φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην ανακοίνωσή της ζητά εξηγήσεις από τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ενώ τονίζει ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά τα εμπόδια που – όπως αναφέρει – τίθενται από την πλευρά της κυβέρνησης.