Φιλαρμονική Πατρών:Jazz βραδιά με μελωδίες από διάσημα μιούζικαλ στον 29ο Μουσικό Μάιο

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 9μ.μ. και στα πλαίσια του 29ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, διοργανώνεται συναυλία τζαζ μουσικής με έργα γνωστών Μιούζικαλς. Τραγούδια των Γκέρσουϊν, Πόρτερ και Χένρυ Μαντσίνι, γνωστές και αγαπημένες μελωδίες με την μέτζο σοπράνο Laura Mamakos και τη Μαρία Ευστρατιάδη στο πιάνο. Η φετινή διοργάνωση έχει την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η Laura Mamakos γεννήθηκε στο San Francisco (ΗΠΑ), σπούδασε πιάνο στο San Francisco Conservatory of Music και έλαβε Δίπλωμα Μονωδίας με “Άριστα παμψηφεί” από το Ωδείο Kodály στην Αθήνα. Έχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ, όπερες και φεστιβάλ σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ελλάδα σε παραγωγές των ΚΠΙΣΝ, Carnegie Hall, 2023 Ελευσίς, Societas, Comunidad de Madrid, Amato Opera (NYC), Boulder Opera Company, Fougaro Art Center, Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Τριπόλεως, σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους όπως Αρχαία Ολυμπία, ΚΠΙΣΝ, Ναύπλιο, Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”. Έχει ερμηνεύσει Nerone (L' Incoronazione di Poppea), Donna Elvira (Don Giovanni), Musetta (La Bohème), Frasquita (Carmen), Sandman (Hänsel und Gretel), Barbarina (Le Nozze di Figaro) και έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες και μαέστρους όπως οι Romeo Castellucci, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Giancarlo del Monaco, Jorge Rύbio, Dante Mazzola, Μίλτος Λογιάδης, Παναγιώτης Αδάμ. Κατέχει Bachelor’s Γαλλικής και Ιταλικής Φιλολογίας, Columbia University (NYC) και Master’s Διεθνών Σχέσεων, NYU (NYC) με υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ΗΠΑ.

Η Μαρία Ευστρατιάδη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών, απ όπου πήρε το δίπλωμά της με Άριστα, πρώτο βραβείο και ειδική διάκριση από την τάξη της Αλίκης Βατικιώτη. Επίσης βραβεύτηκε ως το καλύτερο δίπλωμα τη χρονιάς από τον Ελληνικό Μουσικό Κύκλο. Συνέχισε τις σπουδές της στην “Hochschule für Musik, Theater und Medien” στο Ανόβερο της Γερμανίας, από όπου αποφοίτησε επίσης με άριστα και διάκριση, από την τάξη του David Wilde. Έχει πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Έχει εμφανιστεί σε ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Ουγγαρία. Έχει ηχογραφήσει για την ελληνική, γερμανική και ουγγρική ραδιοφωνία. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Ελληνική Ορχήστρα Νέων, την Ορχήστρα Ακαντέμικα Αθηνών, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, το κουαρτέτο εγχόρδων “Αέναον” και το Collegium Musicum. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει έργα J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Brahms και Γ. Ιωαννίδη. Οι ηχογραφήσεις της με τις σονάτες για πιάνο και δύο κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα (Κ271, Κ453) με την Ορχήστρα Δωματίου της Μουσικής Εταιρίας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ιωαννίδη, βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Διδάσκει πιάνο και μουσική δωματίου στο Ωδείο Αθηνών. Επίσης διδάσκει στο Athens Conservatoire College of Music.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (Ρήγα Φερραίου 7) με ελεύθερη είσοδο. Παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ώρα έναρξης.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2610 277740 ή στο site www. fe-odeiopatron.gr ή στο fb.