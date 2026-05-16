Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα για τον τελικό – Ανεβαίνει η Αυστραλία, τρίτο φαβορί η Ελλάδα με τον Akyla

Μεγάλη “μάχη” για τη νίκη στον αποψινό τελικό της Eurovision 2026, δείχνουν τα στοιχήματα, λίγες ώρες πριν βγει στη σκηνή ο Akylas για την Ελλάδα και οι υπόλοιποι 24 διαγωνιζόμενοι στην Αυστρία.

Ο Akylas πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και η Ελλάδα πέρασε εύκολα στο μεγάλο τελικό, όπου είναι μεταξύ των φαβορί στα στοιχήματα, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Το “Ferto” του Έλληνα καλλιτέχνη είναι τρίτο στη σχετική λίστα, με τις στοιχηματικές εταιρείες να του δίνουν 7% πιθανότητες να κερδίσει το βραβείο της Eurovision για το 2026.