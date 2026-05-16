Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Αυτό είναι το πρόγραμμα

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τις Πανελλήνιες, με την αντοχή, τη συγκέντρωση και την ψυχολογική τους κατάσταση να δοκιμάζεται έντονα όσο πλησιάζει η ημέρα των εξετάσεων.





Βασικό στοιχείο μιας αποτελεσματικής προετοιμασίας αποτελεί η σωστή οργάνωση του διαβάσματος. Ένα ρεαλιστικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τους ρυθμούς κάθε μαθητή, συμβάλλει στην ομαλή κάλυψη της ύλης χωρίς υπερβολική πίεση. Η ισορροπημένη κατανομή χρόνου ανά μάθημα και η έμφαση στα πιο απαιτητικά σημεία βοηθούν στη μείωση του άγχους και στην καλύτερη διαχείριση της πίεσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επανάληψη, η οποία δεν περιορίζεται στην απλή ανάγνωση της θεωρίας. Απαιτείται ενεργή εξάσκηση, επίλυση ασκήσεων και συστηματική ενασχόληση με θέματα προηγούμενων ετών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη δομή των εξετάσεων και βελτιώνουν τη διαχείριση του χρόνου τους, ενώ η ανάλυση των λαθών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο και την κατανόηση της ύλης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα λύκεια ολοκληρώνονται σήμερα, 15 Μαΐου 2026, ενώ στα Γυμνάσια η λήξη έχει οριστεί για τις 27 Μαΐου.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις Πανελλήνιες 2026, οι οποίοι καθορίζουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε όλα τα ΑΕΙ, ΑΕΑ, ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, καθώς και σε ειδικές σχολές και κατευθύνσεις.

