Πάτρα: Αιφνίδιος θάνατος κρατουμένου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός 53χρονος κρατούμενος στο κελί του
Ακόμη ένα περιστατικό αιφνίδιου θανάτου κρατουμένου καταγράφηκε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών, προκαλώντας προβληματισμό καθώς πρόκειται για τον έκτο θάνατο που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα στις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης συγκρατούμενοι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του έναν 53χρονο Έλληνα μέσα στο κελί όπου κρατούνταν. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ακολούθησε κινητοποίηση εντός των φυλακών.
Πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει χρήστης ναρκωτικών ουσιών, συμμετέχοντας σε ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
