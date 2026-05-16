Τα 20ά γενέθλια του Α.Σ. Προαστείου Πάτρας

Σε μια ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα γιόρτασε ο Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου Πατρών τα 20 χρόνια ιδρύσεως του .

Στο χώρο του ΠΕΑΚ "Δημήτρης Τόφαλος" όπου οι δραστηριότητες στο άθλημα της τοξοβολίας ξεκινούν το 1999 από την παρέα των αθλητών του Προαστείου κατακτώντας αγωνιστικά και οργανωτικα την κορυφή σε εθνικό επίπεδο.

Η συνέχεια και ή αγάπη για το ευγενές άθλημα έφερε πολλές φορές μέλη της ομάδας να ηγούνται θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο όπως ολυμπιακούς αγώνες κλπ. Το 2006 καταστάσεις οδήγησαν στην ίδρυση του ΑΣΠ και την συνέχεια της αθλητικής πορείας και στο όνειρο να γίνει γήπεδο τοξοβολίας στην περιοχή που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές. Η χαρούμενη διάθεση, τα πολλά ψητά και τα εδέσματα των μελών, οι βραβεύσεις, και οι αναμνήσεις έκαναν μία ξεχωριστή βραδιά για όλους.

Το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στην πορεία του σε αυτα τα 20 χρόνια όπως το ΠΕΑΚ, τον ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.