Δράση στην Πλαζ Πάτρας: Μαθητές Γυμνασίου την μετέτρεψαν σε παλαιολιθική κοινότητα- ΦΩΤΟ

Μια πρωτότυπη βιωματική κατασκηνωτική δράση πραγματοποίησαν οι μαθητές του Ιδιωτικού Γυμνασίου «Θεμέλιο» Πατρών στην Πλαζ Πάτρας, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος του σχολείου, «Η Μεγάλη Συμβίωση».

Για λίγες ώρες, οι μαθητές άφησαν πίσω κινητά, αίθουσες και καθημερινότητα και συμμετείχαν σε μια προσομοίωση ζωής των πρώτων ανθρώπινων κοινοτήτων μέσα στη φύση. Έστησαν σκηνές, έφτιαξαν την τροφή τους και συμμετείχαν σε βιωματικές δοκιμασίες και παιχνίδια συνεργασίας εμπνευσμένα από την Παλαιολιθική Εποχή.

Κεντρική θέση στη δράση είχε το παιχνίδι «Μεταφορά Νερού», μέσα από το οποίο οι μαθητές βίωσαν συμβολικά τη μετάβαση από την ατομική επιβίωση στη συνεργασία, την οργάνωση της κοινότητας και τη δημιουργία κοινών λύσεων. Μέσα από δοκιμές, δυσκολίες και συλλογικές αποφάσεις, τα παιδιά οδηγήθηκαν στη δημιουργία αυτοσχέδιου «αγωγού» μεταφοράς νερού, ανακαλύπτοντας βιωματικά τη σημασία της συνεργασίας και της κοινής προσπάθειας.

Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της βιωματικής μάθησης και της επαφής με τη φύση, καθώς και η καλλιέργεια συνεργασίας, ενσυναίσθησης, πρωτοβουλίας, επικοινωνίας και συλλογικής επίλυσης προβλημάτων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επιχείρησε να αναδείξει ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη δεν αποτέλεσαν μόνο κοινωνικές αξίες, αλλά βασικές προϋποθέσεις για την επιβίωση και την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινοτήτων.

Η Εκπαιδευτική Δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων στην Πλαζ Αγυιάς και εντάσσεται στις περιβαλλοντικές και βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου.