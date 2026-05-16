Νικόλαος Θεοχάρης Travel West Forum 2026: «Η προοπτική διοργάνωσης Grand Prix F1 στην Ελλάδα: Οικονομικές και τουριστικές διαστάσεις»

«Η προοπτική διοργάνωσης Grand Prix F1 στην Ελλάδα: Οικονομικές και τουριστικές διαστάσεις» ήταν το αντικείμενο που ανέλυσε στην ομιλία του στο Travel West Forum 2026 ο Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών Νικόλαος Θεοχάρης.

Ο κύριος Θεοχάρης συμμετείχε στην θεματική ενότητα Τουρισμός, οικονομία και αγορές: Τι αποδίδει στην πράξη και πού κατευθύνεται η ζήτηση

Η ομιλία του κου Θεοχάρη

Tο Travel West Forum 2026, ένας θεσμός διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και διαμόρφωσης προοπτικών για το μέλλον του τουρισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη εισήγηση, αποτελεί μια ευκαιρία να ανοίξουμε, ή πιο σωστά να ξανανοίξουμε σήμερα έναν διάλογο γύρω από ένα θέμα που μέχρι πριν λίγα χρόνια ίσως έμοιαζε μακρινό ή ακόμη και ουτοπικό: τη δυνατότητα διοργάνωσης ενός Grand Prix Formula 1 στην Ελλάδα.

Η Formula 1 δεν αποτελεί απλώς ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Είναι ένα παγκόσμιο πολυδιάστατο brand, μια βιομηχανία τεχνολογίας, θεάματος, επενδύσεων και τουριστικής προβολής, που μετακινεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και εκατομμύρια τηλεθεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε Grand Prix λειτουργεί ως διεθνής βιτρίνα για τη χώρα που το φιλοξενεί, επηρεάζοντας την εικόνα της, την οικονομική δραστηριότητα, τις υποδομές και τη διεθνή της αναγνωρισιμότητα.

Η συζήτηση, λοιπόν, για μια πιθανή ελληνική διοργάνωση δεν αφορά μόνο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αφορά το αναπτυξιακό αποτύπωμα που μπορεί να δημιουργηθεί: από την ενίσχυση του τουρισμού υψηλής δαπάνης και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέχρι την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διεθνή προβολή της χώρας και των περιφερειών της.

Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα με ρεαλισμό και στρατηγική σκέψη. Ποιες είναι οι απαραίτητες υποδομές; Ποιο θα ήταν το οικονομικό μοντέλο μιας τέτοιας διοργάνωσης; Ποια τα οφέλη αλλά και οι προκλήσεις; Και κυρίως: μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει ένα τόσο μεγάλο γεγονός ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς positioning;