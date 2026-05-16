Πάτρα: Πληροφορίες για μεγάλη εταιρεία πληροφορικής πίσω από τις εργασίες στο εμβληματικό ακίνητο της Αγίου Νικολάου - ΦΩΤΟ

Κάτι αλλάζει τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Πάτρας και οι πρώτες πληροφορίες είναι ελπιδοφόρες για νέες θέσεις εργασίας στην πόλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το εμβληματικό κτίριο στη συμβολή της Αγίου Νικολάου με την Αγίου Ανδρέου, πρόκειται να στεγάσει εταιρεία πληροφορικής, στην οποία κάποιοι θέλουν να απασχολούνται άνω των 100 ατόμων.

Οι εργασίες στους χώρους και σε όλους τους ορόφους του μεγάλου ακινήτου, πάνω από το κατάστημα της Δήμητρας Κατσαφάδου στην αχαϊκή πρωτεύουσα, είναι εντατικές καθώς γίνονται παρεμβάσεις σε επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης και θωράκισης, όπως επίσης και διαμόρφωση των γραφείων με αλλαγές ψευδοοροφών, γυψοσανίδων και αλουμινίων των παραθύρων.