Πικρός υποβιβασμός και για τις Γυναίκες του ΝΟΠ * Μίνι παίδες * Πανελλήνιο κολύμβησης

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ ηττήθηκε 13-11 στην παράταση από την Ηλιούπολη, στον τρίτο αγώνα των play-out της water polo league και έτσι υποβιβάστηκε στην Α2, όπως και οι ανδρες...

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι καθόλη την διάρκεια του αγώνα, η Αθηναίική ομάδα είχε ψυχραιμία στο τέλος και πήρε τη νίκη με την οποία έκανε το 2-1 στη σειρά.

Στο αγωνιστικό μέρος μετά τα πρώτα λεπτά, η Ηλιούπολη ανέβασε «στροφές» και πήρε προβάδισμα με 5-2. Η ομάδα του Κανελλόπουλου προηγήθηκε για πρώτη φορά με 7-6 όμως η Ηλιούπολη ισοφάρισε σε 7-7, όμως ο ΝΟΠ «απάντησε» άμεσα και έκανε το 7-8

Η Ηλιούπολη ισοφάρισε και έκανε το 8-8 και μετά από ένα λεπτό το 9-8, αλλά ο ΝΟΠ είχε ξανά τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισέ σε 9-9 που ήταν το τελικό σκορ με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στην παράταση.

Στον έξτρα χρόνο έγινε νέα μάχη, το σκορ ήταν 10-10 και σε εκείνο το σημείο η Ηλιούπολη έκανε την κίνηση ματ, με σωστές επιλογές στην επίθεση πήρε προβάδισμα με 12-10 και με 13-11 που ηταν το τελικό σκορ.

Τα 8λεπτα: 2-1, 3-3, 1-1, 3-4, 4-2.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Κροτό 1, Γ. Ζαφειράκη 1, Γροζόπουλου 2, Μ. Μπαλάτσα 1, Ράντονιτς 2, Λυκοθανάση 2.

Γ φάση πανελλήνιου πρωταθλήματος Μίνι παίδων Κ14

Διεξάγεται στην Πάτραη τρίτη φάση του πρωταθλήματος των Μίνι Παίδων υδατοσφαίρισης.

Προπονητής του ΝΟΠ είναι ο Μιχάλης Μπαρτζελάς, με συνεργάτες το Θεόδωρο Ρουμάνο και τη Λία Μπαρτζελά, οι οποίοι θα έχουν τους εξής αθλητές στη διάθεσή τους :

Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Γεωργαράς Απόστολος

Γεωργιόπουλος Παναγιώτης

Δημητρόπουλος Ανδρέας

Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Ζώντος Διονύσης

Καραμπούρης Κωνσταντίνος

Καρτσακλής Χρήστος

Κολυδάς Νώντας

Μόλωνης Χρήστος

Παπούλιας Κωνσταντίνος

Παππάς Γιώργος

Πουλογιάννης Κωνσταντίνος

Σύψας Γιώργος

Σκλήρας Γιάννης

Σκουρλάς Αλέξανδρος

Χαρίτος Στάθης

Η αποστολή της ΝΕΠ αποτελείται από τους εξής αθλητές:

Δημήτρης Παπανίκος

Ιωάννης Θεριακής

Νίκος Παπαναγιώτου

Παναγιώτης Καλύβας

Ιωάννης Φουρκιωτης

Έκτορας Γιουρούκος

Βασίλης Γρηγορόπουλος

Παναγιώτης Κορδάς

Δημήτρης Χασάπης

Δημήτρης Χριστοπουλος

Αλέξανδρος Ροδόπουλος

Βασίλης Κογκόπουλος

Ιωάννης Μπαλτάς

Αργύρης Κορδάς

Ιωάννης Γιαουπάι

Γεώργιος Ευαγγελατος

Γεώργιος Τσίγκας

Προπονητές της ομάδας είναι ο Θανάσης Κοντάκος και ο Παναγιώτης Ορφανός.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Το Σάββατο στις

12.00 ΝΕΠ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

20.30 ΝΕΠ-ΝΟ ΧΙΟΥ

Την Κυριακή στις 12.00 ΝΕΠ -ΝΟΠ