Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

Σε καλή ψυχολογική κατάσταση, χαμογελαστός και αισιόδοξος είναι ο Σταύρος Φλώρος, μετά το ατύχημα που υπέστη στο Survivor όπου και αγωνιζόταν, όταν προπέλα σκάφους τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι.

Ο 21χρονος παίκτης από την Καβάλα θα ταξιδέψει τις επόμενες ώρες στο Μαϊάμι, όπου θα χειρουργηθεί από Έλληνα γιατρό και θα νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Στόχος είναι να σωθεί ο αστράγαλος στο δεξί του πόδι που έχει επίσης τραυματιστεί.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star μίλησε η μητέρα του Σταύρου, τονίζοντας ότι «δοξάζω τον Θεό που το παιδί μου είναι καλά». Και συμπληρώνει: «Αντί να του δίνουμε εμείς δύναμη, μας δίνει εκείνος. Τον περιμένει δύσκολος αγώνας, αλλά θα σταθεί όρθιος. Το παλικάρι μου δεν πάει πουθενά χωρίς τον σταυρό του και το κομποσκοίνι του. Την ημέρα που έγινε το ατύχημα έβγαλε τον σταυρό του για να μην τον χάσει. Αυτό που μου ζήτησε ο Σταύρος είναι μια προσευχή για εκείνον».

Παράλληλα, η μητέρα του νεαρού ανέφερε: «Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και το παλικάρι μας θα βγει νικητής. Περιμένουμε κι εμείς ενημέρωση για το πότε θα πάρει εξιτήριο. Είναι μαζί του τέσσερα μέλη της οικογένειάς μας».

Ο Σταύρος Φλώρος, μετά τη νίκη του σε ένα από τα αγωνίσματα του παιχνιδιού, είχε προκαλέσει συγκίνηση φωνάζοντας το όνομα «Τηλέμαχος» αντί να πανηγυρίσει με συνθήματα. Η κίνησή του ήταν αφιερωμένη στον 15χρονο Τηλέμαχο Τσιμιρίκα από τη Μεσορόπη Καβάλας, ο οποίος το 2012 έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει τα μικρότερα αδέλφια του από φωτιά στο σπίτι τους.