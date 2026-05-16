Πειραιάς: Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης, η οποία βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη 24χρονη φοιτήτρια έπεσε στο κενό από το διαμέρισμα του 7ου ορόφου στον Πειραιά με τους αστυνομικούς να θεωρούν επικρατέστερο το σενάριο να πρόκειται για αυτοχειρία.

Ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης αφού έδωσε πολύωρη κατάθεση αφέθηκε ελεύθερος τα ξημερώματα του Σαββάτου (16.5.26), ενώ στην κατάθεσή του περιέγραψε όλα όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής στο διαμέρισμά τους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχαν προβλήματα και μάλιστα πριν από λίγες μέρες είχαν επιστρέψει από ταξίδι στη Γαλλία.

Το βράδυ της Παρασκευής οι δυο τους έβλεπαν ταινία στο διαμέρισμά τους, όταν ξαφνικά – όπως είπε ο 50χρονος – η νεαρή φοιτήτρια παραπονέθηκε λέγοντας πως δεν αισθανόταν καλά. Ο σύντροφός της προσφέρθηκε να της φέρει κάτι από το φαρμακείο, η ίδια όμως αρνήθηκε.

Στη συνέχεια ο 50χρονος περιέγραψε πως πήγε να κάνει ένα μπάνιο και τότε ήταν που η 24χρονη ντύθηκε, πήγε στην άκρη του μπαλκονιού και βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας.

Σημειώνεται πως οι αστυνομικοί δεν βρήκαν ίχνη πάλης μέσα στο διαμέρισμα γεγονός που ενδεχομένως να υποδήλωνε ότι είχε προηγηθεί κάποιος καυγάς, ενώ από την πρώτη στιγμή οι γείτονες του ζευγαριού έκαναν λόγο για ένα αγαπημένο ζευγάρι.

Μετά την πολύωρη κατάθεσή του ο 50χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ περαιτέρω απαντήσεις θα δώσει το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και οι ηλεκτρονικές συσκευές της που έχουν ήδη μεταφερθεί στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας.

Εκεί οι αστυνομικοί αναμένεται να ελέγξουν τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε τον τελευταίο καιρό η άτυχη φοιτήτρια, ώστε να βρουν τα κίνητρα που ενδεχομένως να την οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ωστόσο, η αστυνομία δεν αποκλείει και το σενάριο να πρόκειται για ατύχημα, αν και το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται σταδιακά.