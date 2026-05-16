Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης στο Σαραβάλι – Αναζητούνται ανήλικες από την Ασφάλεια Πατρών

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Σαραβάλι Πατρών, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 13χρονη μαθήτρια φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο συνομήλικες συμμαθήτριές της λίγο μετά την αποχώρησή της από το Γυμνάσιο της περιοχής. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ η ανήλικη κατευθυνόταν προς το σπίτι της, με τις δράστιδες να της επιτίθενται και να τη χτυπούν κυρίως στο πρόσωπο.

Την ίδια στιγμή, ακόμη μία ανήλικη φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο τον ξυλοδαρμό με κινητό τηλέφωνο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, αναζητώντας τις εμπλεκόμενες ανήλικες.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν δυο ανήλικα κορίτσια για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Οι δυο ανήλικες χτύπησαν στο πρόσωπο μια 13χρονη, ενώ τρίτη ανήλικη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες,

ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 13χρονης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία αναζητείται.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι τρεις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν μια 13χρονη συμμαθήτρια τους, ενώ η τελευταία επέστρεφε στην οικία της και οι δυο ανήλικες συλληφθείσες χτύπησαν στο πρόσωπο την 13χρονη, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε βάρος των ανήλικων κατηγορούμενων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.





